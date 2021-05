Met de bevalling in het zicht begon de vriendin een gesprek over een ruggenprik. Had ik daar soms ook een mening over? Liever niet, eerlijk gezegd. Een paar dagen eerder had ik gezegd dat ze het zelf mocht weten, een opmerking die van weinig betrokkenheid getuigde.

„Pijn is een raar ding”, hoorde ik mezelf zeggen. „Zodra je ervan verlost bent vergeet je het weer.”

Ik refereerde aan die keer dat ik kiespijn had en dat ik me dat pas weer herinnerde toen ik het een paar jaar later weer had.

„Maar een bevalling is natuurlijk meer dan een kwestie van even de tanden op elkaar”, voegde ik er snel aan toe.

Och, onnozele ik.

„Kiespijn is voor hem de graadmeter”, hoorde ik haar later tegen een vriendin zeggen.

Misschien dat degene die aan de knoppen zit meeluisterde en dacht dat het misschien nuttig was om mij een opfriscursus pijn te geven.

Lucie van Roosmalen (5) had zaterdag voor het eerst zwemles, Leah van Roosmalen (4) mocht mee om aan te moedigen. Op het bruggetje bij de Vomar schoot het erin. Een pijnscheut, ik kon niet meer bewegen.

Ik hing over het stuur van de bakfiets.

„Papa krijgt een baby”, zei Leah van Roosmalen (4) tegen passerende dorpelingen. Daarna begon ze met haar zus ‘hup, papa, hup!’ te scanderen. Ik zette me piepend en krakend weer in beweging.

Op weg naar het einde. We bereikten het zwembad. Er waren twee andere kinderen. De badmeester schreeuwde van een afstand om afstand te bewaren. Niet alleen vanwege corona, ook omdat de zwemlessen anders geen effect zouden hebben.

„Hoort u me?! Anders focussen ze te veel op de ouders…”

Ik kon niet terugschreeuwen, ik kon nergens meer op focussen.

Ze trok zelf haar kleren uit en sprong in het water.

Bij de kassa hadden ze nog nooit zoiets gezien.

Ik kon niet zitten, ik kon niet staan.

Leah van Roosmalen bleef maar vragen of de baby er al uit was.

Het half uur duurde uren.

De weg terug was een helletocht.

Een paar uur later constateerden ze in het Zaans Medisch Centrum een niersteenaanval, ik kreeg een verlossende spuit en een zeefje om door te plassen.

„Volgende week bent u de pijn alweer vergeten”, zei de arts.

Thuis beschreef ik wat ik had gevoeld

„Dat, en dan keer tien”, zei de vriendin.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.