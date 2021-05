Onderzoeken naar dood twee coronapatiënten in ziekenhuis Maastricht na stroomuitval

Het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (MUMC+) doet onderzoek naar de omstandigheden rondom de dood van twee coronapatiënten. Er bestaat het sterke vermoeden dat het overlijden van twee Maastrichtse mannen van 76 en 67 jaar te maken heeft met het uitvallen van hun beademingsapparaat na een stroomstoring in de nacht van donderdag 29 op vrijdag 30 april.

Het gaat om twee afzonderlijke onderzoeken onder toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd: een naar de techniek en een naar het medisch handelen tijdens de nacht. Resultaten worden binnen enkele weken verwacht. Helen Mertens, bestuursvoorzitter van het MUMC+, spreekt van „een ernstige calamiteit. De onderste steen moet boven.”

De patiënten kregen extra zuurstof via apparaten van het merk Optiflow. De 76-jarige man overleed in dezelfde nacht als de stroomstoring plaatsvond. De 67-jarige Maastrichtenaar stierf zaterdagmiddag.

De stroomuitval was „zeer plaatselijk” waardoor het algehele alarm niet afging. Anders dan bij een grote storing trad de noodaggregaat niet automatisch in werking. Dat er iets misging werd uiteindelijk geconstateerd aan de hand van een op een monitor zichtbaar verslechterende toestand van een patiënt. Hoeveel tijd er tussen dat moment en de stroomuitval zat, wordt nog onderzocht.

Apparaten vervangen

Op de kamer op de gewone verpleegafdeling waarop de twee uiteindelijk overleden mannen lagen, bevonden zich nog twee patiënten. Zij hebben volgens het ziekenhuis geen blijvende gevolgen overgehouden aan de stroomuitval, al had een van hen er wel tijdelijk last van.

De stroomgroep die het tijdelijk niet deed is inmiddels vervangen. Hetzelfde geldt –voor alle zekerheid– voor de apparaten op de betreffende kamer. Het toezicht door het zorgpersoneel op patiënten aan de zuurstof is vooralsnog niet anders dan voor het incident.

Volgens directeur patiëntenzorg Karin Faber is het toezicht in elk geval niet tekortgeschoten. Zorgmedewerkers hebben patiënten in de gaten gehouden in de mate die, gezien het ziektebeeld, was voorgeschreven. Faber zegt dat de twee overleden patiënten op grond van hun toestand ook zonder de huidige druk vanwege de pandemie op de gewone verpleegafdeling zouden hebben gelegen, en bijvoorbeeld niet op de intensive care.

Volgens bestuursvoorzitter Mertens is er nauw contact tussen het MUMC+ en andere universitaire en niet-universitaire ziekenhuizen. De landelijke protocollen en afspraken zijn naar aanleiding van de stroomuitval en de twee sterfgevallen nog niet veranderd.

De hoofdbehandelaar van de gestorven patiënten en directeur patiëntenzorg Faber hebben contact gehad met de nabestaanden van de overledenen. Mertens: „Onze gedachten gaan in eerste instantie uit naar hen.”