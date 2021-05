Noord-Korea haalt uit naar Biden vanwege ‘vijandig beleid’

Noord-Korea heeft zondag uitgehaald naar de Verenigde Staten en president Joe Biden naar aanleiding van een eerdere toespraak van de president. Dat meldt persbureau Reuters op basis van het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA. Biden zou blijk hebben gegeven van „vijandig beleid” ten aanzien van Noord-Korea en zo een „grote blunder” hebben gemaakt.

Donderdag sprak Joe Biden voor het eerst voor het Amerikaanse Congres. In zijn toespraak noemde hij het kernwapenprogramma van Noord-Korea „een ernstige bedreiging voor de veiligheid van Amerika en de wereld”. Een dag later noemde het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken Noord-Korea „een van de meest repressieve en totalitaire staten ter wereld”.

Als reactie hierop schrijft het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in een van de verklaringen dat de VS „niet het recht hebben om zelfs maar over mensenrechten te praten”. Noord-Korea schrijft verder zich gereed te maken voor „een totale krachtmeting” met de VS. De diplomatieke spanningen tussen de VS en Noord-Korea zijn weer opgelopen nadat Donald Trump, de voorganger van Joe Biden, bij topontmoetingen probeerde de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un te bewegen een einde aan het kernwapenprogramma van het land te maken.