Met de ervaren Sergio Pérez kan Red Bull Racing de strijd met Mercedes aangaan

Ergens, ver weg in zijn gedachten, had Sergio Pérez waarschijnlijk vorig jaar al afscheid genomen van de Formule 1. Bij Racing Point (voorheen Force India), het team waar de Mexicaanse coureur zeven seizoenen voor reed, was zijn plek het volgende jaar vergeven aan de Duitse oud-wereldkampioen Sebastian Vettel. Met het andere stoeltje hoe dan ook bezet door de Canadees Lance Stroll, zoon van Racing Point-eigenaar Lawrence Stroll, leek het na tien jaar voorbij voor Pérez. „De Formule 1 heeft me veel gebracht, bedankt daarvoor”, zei de Mexicaan er zelf over in Drive to Survive, de innige Netflix-serie over de hoogste raceklasse.

Drie scènes later ziet de kijker bevestigd worden wat in aflevering negen van het derde seizoen van de serie al met speldenprikjes werd weggegeven, als Red Bull-teambaas Christian Horner Sergio ‘Checo’ Pérez telefonisch verwelkomt bij het team. De Mexicaan wordt als vervanger van de jonge Thais-Britse coureur Alexander Albon de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen.

Elfde seizoen

Het Oostenrijkse raceteam bezorgde Pérez daarmee in elk geval een elfde seizoen in de hoogste raceklasse. Voor Red Bull moet de Mexicaanse coureur dit racejaar de missing link zijn in de jacht op de individuele wereldtitel of winst in het teamklassement.

De komst van de 31-jarige Pérez eind vorig jaar betekende voor Red Bull een stevige koerswijziging. Seizoen na seizoen gaven Horner en Red Bull-topman Helmut Marko jonge coureurs de kans - de tweede stoel als ideale intrede in de Formule 1 voor talentvolle rijders uit de eigen stal. Maar de afgelopen jaren kon zowel de Fransman Pierre Gasly als Albon niet brengen waar Red Bull naar op zoek was: een échte concurrent en uitdager voor Max Verstappen. En misschien nog belangrijker, beide youngsters leverden te weinig punten in de strijd om de constructeurstitel, het teamklassement dat bepalend is voor de verdeling van tv-gelden in het nieuwe seizoen.

Met ‘Checo’, zoals de bijnaam van veel Mexicaanse jongens met de naam Sergio luidt, haalde Red Bull voor het eerst sinds 2007 weer een coureur van ‘buiten’. „Sergio was eigenlijk te goed om hem niet meer in de Formule 1 te zien rijden”, zei Christian Horner. In de zoektocht naar een nieuwe coureur met ervaring werd ook de naam van de Duitser Nico Hülkenberg genoemd. Doorslaggevend voor de uiteindelijke keuze voor Pérez was misschien wel diens eerste winst in de Formule 1 vorig jaar bij de Grote Prijs van Shakhir op het circuit van Bahrain. Na 190 races stond Pérez daar voor het eerst op het hoogste podium – iets wat Hülkenberg in zijn carrière nog niet lukte.

Met Perez’ punten – en de met potlood ingetekende podiumplekken van Verstappen – wil Red Bull dit seizoen een serieuze gooi doen naar de wereldtitel voor teams. Om, eindelijk, de hegemonie van team Mercedes, dat vorig seizoen voor het zevende jaar op rij de beste was, te doorbreken.

De voorste rij

De overstap naar Red Bull betekende voor Pérez na tien jaar Formule 1 voor het eerst een plek op de voorste rijen. Ook voor de Mexicaan, die zelf in 2011 als 21-jarige terechtkwam bij team Sauber, begon zijn racecarrière in het karten. Maar, zoals hij zelf in een van de afleveringen van Drive to Survive zei: „Ik moest weg uit Mexico om een echt goede coureur te worden.” Als puber vertrekt hij in zijn eentje vanuit zijn geboorteland naar Duitsland, financieel gesteund door multimiljardair Carlos Slim, die zijn geld verdiende met een telecombedrijf – zonder geld vaart niemand wel in de Formule 1.

Na twee seizoenen Sauber vertrekt Pérez in 2013 om bij McLaren Lewis Hamilton te vervangen. Het moet een vooruitgang zijn, maar de auto – en Pérez’ prestaties – voldoen niet aan de verwachtingen. Pérez wordt ingewisseld voor de Deen Kevin Magnussen en tekent zelf bij het kleinere Force India dat na een faillissement verandert in Racing Point. Daar blijft hij zeven seizoen actief, met de winst in Bahrain als bekroning.

Zou Pérez genoegen kunnen nemen met een rol als tweede man? Raceliefhebbers en analisten vragen het zich af als de overstap naar Red Bull bekend wordt. Dat het Oostenrijkse team nagenoeg volledig is afgestemd op Verstappen mocht geen verrassing zijn, ook niet voor Mexicaan. Die zei in interviews met de racepers zichzelf niet te zien als nummer twee bij het team. Red Bull-topman Helmut Marko voegde daar in december aan toe dat er bij zijn team „geen sprake is van een eerste of tweede rijder”. Teambaas Horner probeerde voor aanvang van het seizoen juist de angel uit een mogelijke strijd tussen Verstappen en Pérez te halen. „Sergio is een doorgewinterde racer” zei Horner. „Hij weet waar hij mee te maken heeft en kent de kwaliteit van Max, die de afgelopen jaren in een enorme vorm heeft gezeten.”

Aanpassing aan de auto

De aanpassing aan de nieuwe Red Bull-wagen zou het grootste obstakel voor Pérez zijn. Zeker in het huidige seizoen, waarin coureurs bij een nieuw team slechts een handjevol dagen kregen om aan de voor hen nog onbekende auto te wennen.

De Finse oud-wereldkampioen Mika Häkkinen zei in oktober vorig jaar al dat bij Red Bull de racewagen wellicht nog een groter probleem vormt voor de tweede coureur dan bij andere teams. Het model zou in de ogen van de Fin tot in detail zijn afgesteld op Max Verstappen, zodat het voor de rijder op de tweede stoel schier onmogelijk wordt om zich de auto eigen te maken. Perez’ voorgangers Gasly en Albon kregen de Red Bull nooit zo onder controle als Verstappen.

Pérez zei zelf eind maart ook nog te moeten wennen aan de wagen van Red Bull. Op het circuit van Emilia Romagna twee weken terug spinde de Mexicaan van de baan. Resultaat: een elfde plek en dus geen punten voor het klassement. In de kwalificaties had hij in Italië nog een snellere tijd dan Verstappen neergezet, waardoor de Nederlander voor het eerst sinds 2018 op basis van tijd achter zijn teamgenoot moest starten. Een race eerder, bij de seizoensopening in Bahrain, had Pérez zich dankzij knappe inhaalacties teruggeknokt tot plek vijf.

Zondag, bij de Grote Prijs van Portugal, liet de Mexicaan opnieuw een glimp zien van wat Red Bull dit seizoen voor ogen heeft. Een aantal rondes reed de Mexicaan aan de leiding, weliswaar toen Verstappen en de twee Mercedessen al in de pits een verse set banden hadden opgehaald. Met een tweede, ervaren coureur hoopt Red Bull het Mercedes dit jaar in elk geval iedere race lastig te kunnen maken. Iets wat met Albon en Gasly de afgelopen seizoen maar al te vaak niet lukte.