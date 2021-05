Actrice Hannah Hoekstra: ‘Mensen zijn goed in staat hun kop in het zand te steken’

‘Ik zat aan mijn bureau in het ministerie van Propaganda en ik wist net zo veel of net zo weinig als de kruidenier om de hoek.” Dat is een sleutelzin uit de monoloog Een Duits leven, over het leven van Brunhilde Pomsel, een van de belangrijkste secretaresses van Joseph Goebbels tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tot aan haar dood in 2017 bezwoer Pomsel tijdens de oorlog niets van de gruwelijkheden in de concentratiekampen af te hebben geweten.

Toneelschrijver Christopher Hampton baseerde Een Duits leven onder meer op de gelijknamige documentaire uit 2013 waarin Pomsel haar verhaal doet. De voorstelling ging in 2019 in première in Londen en werd gespeeld door de destijds 84-jarige Maggie Smith (bekend van onder meer de Harry Potter-films en de tv-serie Downtown Abbey).

Op 4 mei speelt actrice Hannah Hoekstra (33) de voorstelling eenmalig vanuit Theater Carré in Amsterdam. Het is een onderdeel van Theater Na de Dam, de jaarlijkse manifestatie die aansluit op Dodenherdenking, waarbij met uiteenlopende theatervoorstellingen in het hele land op de Tweede Wereldoorlog wordt gereflecteerd. Publiek is dinsdag vanwege corona niet welkom in het theater, de voorstelling is via een livestream te volgen.

Hannah Hoekstra brak in 2012 door met haar rol in de film Hemel, waarvoor ze een Gouden Kalf ontving. Die prijs ontving ze in 2016 opnieuw voor De helleveeg. Op toneel was ze onder meer te zien bij Het Nationale Theater, Toneelschuur Producties en Opera2DAY. Een Duits leven is haar eerste theaterproject sinds ze begin 2019 de hoofdrol speelde in People, Places & Things van Toneelgroep Oostpool.

Als extravagante drugsverslaafde Emma imponeerde ze destijds met een scala aan uiteenlopende spelregisters: van uitbundig fysiek spel tot ingetogen millimeteracteren. De rol leverde haar een Theo d’Or op, de toneelprijs voor beste vrouwelijke hoofdrol van het seizoen. Het juryrapport sprak van „een magistrale tour de force”.

Een groter contrast met de rol van de ingetogen Brunhilde Pomsel is haast niet voor te stellen. „Tof hè?”, zegt ze daar grijnzend over tijdens de pauze van een repetitie. „Hoe verschillender, hoe beter. Juist het spelen van de uithoeken van het mens zijn leert me hoe uiteenlopend de mens is.”

Schuldig aan domheid

Hoekstra formuleert haar zinnen weloverwogen, er voortdurend op beducht niet te veel van haar eigen interpretatie van de rol weg te geven. Ze wil geen oordeel vellen over het personage dat ze gaat spelen, zegt ze regelmatig. „Dat laat ik straks liever over aan het publiek.”

Hoekstra: „Toen ik het stuk voor het eerst las, vroeg ik me meteen af of Pomsel wel eerlijk was. Maar hoe meer ik met de tekst aan het werk ben, hoe meer ik me realiseer dat het allemaal niet zo eenduidig is. Als iemand tegen zichzelf zegt dat iets waar is en daar vervolgens ook echt in gaat geloven, is dat dan de waarheid?” Volgens haar is de waarheid altijd „een combinatie van allerlei varianten van de waarheid.”

Pomsel beroept zich consequent op haar onwetendheid: „We waren schuldig aan domheid, dat geef ik toe.” Maar tot wanneer is het gerechtvaardigd om je achter onwetendheid te verschuilen? „Dat is een belangrijke vraag die het stuk stelt en die wat mij betreft ook in deze tijd heel relevant is. Je bewust zijn van het onrecht in de wereld en vervolgens je dagelijkse boodschappen doen en een biertje drinken, gaat in het klein over hetzelfde. Dat herkennen we allemaal. Mensen zijn heel goed in staat om heel bewust hun kop in het zand te steken, en dan oprecht de dingen om hen heen niet waar te nemen. Waarom? Het is kiezen voor je eigen waarheid, omdat je anders niet kan dealen met de werkelijkheid.”

Dat mensen tegenwoordig niet meer zo makkelijk zouden meegaan in „het soort nonsens” waar zij destijds voor viel, zoals Pomsel in het stuk beweert, gelooft Hoekstra niet. „Je hoeft maar naar de Amerikaanse verkiezingen te kijken om te zien hoe mensen vallen voor het opgeblazen gezwets van een ander. Wat dat betreft is dit een interessante tijd. En het feit dat ik dat constateer, geeft meteen aan hoe geprivilegieerd ik ben. Want als je echt moet bikkelen in het leven, denk ik niet dat je het zo’n interessante tijd vindt.”

‘Oud vrouwtje’

Hoe ze straks omgaat met de hoge leeftijd van het personage dat ze speelt, is een krappe week voor de voorstelling nog de vraag. In ieder geval is Hoekstra niet van plan om voortdurend een „oud vrouwtje” te spelen, zegt ze. „Ik heb de leeftijd van Pomsel ten tijde van de oorlog, dat is een van de redenen waarom ze me voor deze rol gevraagd hebben.”

Tijdens de repetitie onderzoekt ze met regisseur Nina Spijkers hoe het overkomt als ze af en toe met fysiek spel schakelt tussen een jong en een oud personage. Na een fragment waarin een jonge Pomsel zich er gedecideerd tegen verzet dat ze zich schuldig zou moeten voelen, valt Hoekstra stil, kromt ze haar rug en schuifelt ze in een uitgerekt verstild moment voetje voor voetje naar een tafeltje op het achtertoneel om thee te zetten. Vervolgens recht ze prompt haar rug en zet ze als jonge vrouw haar tekst voort.

Vanaf de kant volgt Spijkers haar nauwgezet, deels via de camera op statief naast haar, om een indruk te krijgen van hoe het er straks op de livestream uit kan zien. Mooi, vindt Spijkers. Definitieve knopen wil ze nog niet doorhakken, maar „misschien laten we dit wel één of twee keer terugkomen”.

Hoekstra hoopt dat toeschouwers zich na het zien van de voorstelling afvragen wat schuld en waarheid eigenlijk betekenen. „Ik hoop dat die vragen na het zien van de voorstelling belangrijker worden dan het uiteindelijke oordeel over Brunhilde Pomsel. Als we over de Tweede Wereldoorlog nadenken, denken we allemaal: dat nooit meer. Terwijl het in een mensenleven, bijvoorbeeld dat van Brunhilde Pomsel, allemaal niet zo evident is. Het is prettig als iemand tegen je zegt: ‘Dit is goed en dit is fout’, maar veel dingen zijn grijs gebied. Pomsel zegt: ‘Het enige wat ik heb gedaan, is dingen typen voor Goebbels, en ik had geen idee wat er aan de hand was.’ Dit stuk laat zien dat een leven complexer in elkaar steekt dan die grote veronderstelde waarheid van goed en fout.”

Een Duits leven, 4 mei 21:00 uur (eenmalig). Info: theaternadedam.nl

Een Duits leven Nazi-partij ‘wel een goed idee’ In Een Duits leven blikt de 102-jarige Brunhilde Pomsel, oud-secretaresse van de nazi-propagandaminister Joseph Goebbels, vanuit een oudereninstelling terug op haar leven voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze omschrijft haar leven als een aaneenschakeling van toevalligheden. Pomsel ontwikkelde sterke stenovaardigheden en kwam daardoor in aanmerking voor een baan bij de Duitse radio-omroep. Daarvoor was lid worden van de nazi-partij ‘wel een goed idee’. Ze kwam terecht op het ministerie van Propaganda. Wat er precies op haar bureau belandde, weet ze niet meer. Wel herinnert ze zich nog dat ze de gruweldaden van de vijand altijd moest vermenigvuldigen. Ook weet ze nog dat er een dossier over verzetsstrijder Sophie Scholl door haar handen ging, waarvan ze overigens beweert er nooit in te hebben gekeken. Goebbels vond ze er „verdomd goed” uitzien. Na de oorlog kwam ze vijf jaar vast te zitten. In het stuk zegt Pomsel dat ze niet gelooft dat ze iets verkeerds heeft gedaan. „Hoe kun je je schuldig voelen over iets waar je niets vanaf weet?”