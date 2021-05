Martens schiet FC Barcelona naar tweede Europese finale

Met twee doelpunten blonk Lieke Martens zondag uit bij FC Barcelona in de return van de halve finale van de Women’s Champions League tegen Paris Saint-Germain. Door de 2-1 overwinning plaatste het vrouwenteam van Barça zich voor de tweede keer in de clubhistorie voor de finale van het belangrijkste Europese bekertoenooi – de eerste wedstrijd in Parijs was vorige week in 1-1 geëindigd. De tegenstander in de finale, op zondag 16 mei in Göteborg, is Chelsea. De Engelse club was over twee wedstrijden te sterk voor Bayern München ( 1-2 en 4-1).

Martens opende voor FC Barcelona al in de achtste minuut de score, toen ze vanaf links de bal met haar rechtervoet in de verre hoek schoot. Na een half uur spelen maakte de Nederlandse international er van dichtbij 2-0 van. Paris Saint-Germain kwam een paar minuten later via Marie-Antoinette Katoto terug tot 2-1. In de tweede helft bleef Barcelona sterker en was het een paar keer dicht bij een derde treffer, maar Jennifer Hermoso schoot op de paal en Marta Torrejón kopte op de lat.

Martens, die sinds de zomer van 2017 voor FC Barcelona uitkomt, krijgt dus opnieuw de kans om de Champions League te winnen. In 2019 ging het helemaal mis tegen Olympique Lyonnais (1-4), dat het toernooi destijds voor de vierde keer op rij won. „Maar we zijn veel beter dan toen, zeker fysiek”, blikte Martens zaterdag in de Volkskrant terug op die kansloze nederlaag.

De aanvaller gaf ook aan dat bij FC Barcelona dit seizoen alles is gericht op het winnen van de Champions League. In de Spaanse competitie, de Primera División Femenina, staat de club veertien punten voor op nummer twee Levante, terwijl het drie wedstrijden minder heeft gespeeld. In 25 duels werden nog geen punten verspeeld en ook het doelsaldo zegt veel over de recente heerschappij van FC Barcelona in eigen land: +122. De tweede landstitel op rij is slechts een kwestie van tijd.

Voor de 28-jarige Martens zijn het weer goede tijden in Barcelona, waar ze in 2017 arriveerde als Europees kampioen en in de eerste maanden van haar contract werd uitgeroepen tot beste speelster van Europa en van de wereld. Daarna wist ze de verwachtingen lang niet altijd waar te maken, mede door de lange nasleep van een teenblessure die ze opliep tijdens het WK van 2019.