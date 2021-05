KPN heeft twee ‘ongevraagde’ overnamevoorstellen afgewezen

KPN heeft twee overnamevoorstellen van buitenlandse investeerders afgewezen. Dat bevestigt het telecombedrijf zondag naar aanleiding van berichtgeving door de Financial Times. Volgens KPN gaat het om een voorstel van het Zweedse EQT samen met het Amerikaanse Stonepeak en een voorstel van het bedrijf KKR, eveneens afkomstig uit de VS.

KPN zegt de twee voorstellen zorgvuldig te hebben overwogen en beoordeeld. „De raden van bestuur hebben besloten beide ongevraagde benaderingen af te wijzen, omdat deze geen tastbare en materiële toegevoegde waarde hadden voor de breed gedragen nieuwe strategie van KPN”, schrijft het bedrijf. Er zouden geen onderhandelingen met de geïnteresseerde partijen zijn gevoerd.

Lees ook: De verleidingskracht van een Nederlands glasvezelnetwerk

Hoewel het telecombedrijf in haar verklaring zegt dat er geen sprake was van een biedprijs, schrijft de Financial Times dat EQT en Stonepeak een bod deden van zo’n 18 miljard euro, inclusief schulden. Hoeveel KKR bood is niet bekend. De geruchten over een mogelijke overname door EQT en Stonepeak begonnen in april, toen The Wall Street Journal schreef over een bod dat de twee partijen voorbereidden.

Het is niet voor het eerst dat er sprake is van mogelijke overname van KPN door een buitenlandse partij. In 2013 deed het Mexicaanse América Móvil van miljardair Carlos Slim een bod van 7,2 miljard euro. Die overnamepoging strandde omdat KPN zich niet kon vinden in de strategie van het Mexicaanse bedrijf. Voor een overname van KPN is overigens meer nodig dan instemming van de onderneming zelf. Omdat de telecomsector tot kritieke infrastructuur wordt gerekend, moet ook de overheid akkoord zijn bij een overname door een buitenlandse partij.