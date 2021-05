Hamilton troeft Verstappen af en boekt in Portugal 97ste zege in Formule 1

Max Verstappen is zondagavond op het circuit van Portimão in Portugal als tweede geëindigd. Hij moest Lewis Hamilton voor zich dulden. De zevenvoudig wereldkampioen boekte zijn 97ste zege in de Formule 1.

Valtteri Bottas, die van poleposition was gestart, zag tijdens de race zowel zijn teamgenoot Hamilton als Verstappen voorbijkomen en finishte als derde. De Mexicaan Sergio Pérez, de tweede coureur bij Red Bull, werd vierde. De strijd in het wereldkampioenschap blijft onverminderd spannend. Hamilton liep weliswaar wat punten uit, maar het verschil met nummer twee Verstappen is na drie races nog altijd niet groot: acht punten.

Verstappen ging in de voorlaatste ronde nog de pits in voor een bandenwissel en slaagde er op het verse rubber inderdaad nog de snelste raceronde te rijden voor het extra WK-punt. Zijn tijd werd echter kort na afloop geschrapt, omdat hij in die laatste snelle ronde in bocht veertien buiten de baan was gekomen met zijn bolide. (ANP)