Goud voor Nederlandse mannenploeg op 4×400 meter bij WK estafette

De Nederlandse mannenploeg heeft goud veroverd op de 4×400 meter bij de WK estafette in Polen. Jochem Dobber, Liemarvin Bonevacia, Ramsey Angela en Tony van Diepen schreven daarmee atletiekhistorie, want een Nederlandse estafetteploeg won nog nooit een wereldtitel op dit olympische nummer.

Het Oranje-kwartet won de finale in Chorzow in 3.03,45. Japan rende naar het zilver in 3.04,45 en de bronzen plak was voor Botswana in 3.04,77. Het Nederlands record van 3.02,37 uit 2017 bleef intact. De frisse en natte weersomstandigheden in Polen maakten het lopen van records praktisch onmogelijk.

Olympische kwalificatie

Hetzelfde viertal veroverde dit voorjaar ook al het goud op de 4×400 meter bij de EK indoor in Polen. Zaterdag stelden de mannen olympische kwalificatie voor de Spelen in Tokio veilig door zich als snelsten voor de finale te plaatsen. In de eindstrijd van de World Relays bekroonden de vier hun opmars naar de wereldtop. De gedoodverfde favoriet, de Verenigde Staten, ontbrak.

Dobber opende de finale sterk. Hij bood Bonevacia de gelegenheid de leiding te nemen. Angela deelde zijn vierhonderd meter slim in; hij wachtte met een aanval tot de laatste honderd meter en gaf als koploper het stokje over aan slotloper Van Diepen. De winnaar van het zilver op de vierhonderd meter bij de EK indoor liet zich eerst even inhalen en zette vanuit tweede positie in de laatste bocht aan voor een machtige versnelling, waarop de slotlopers van Japan en Botswana geen antwoord hadden.