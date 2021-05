Ajax officieel landskampioen na zege op Emmen

Ajax heeft zondag voor de 35ste keer in de geschiedenis de landstitel gewonnen. In een lege Johan Cruijff Arena wonnen de Amsterdammers met 4-0 van FC Emmen, waardoor ze niet langer in te halen zijn door nummer twee PSV. De landstitel kon Ajax, dat aan een punt genoeg had, al haast niet meer ontgaan. FC Emmen, de nummer zestien van de Eredivisie, werd in de tweede helft overklast door de Amsterdammers.

Hoewel Ajax al binnen tien minuten op voorsprong kwam dankzij de eerste Eredivisiegoal van verdediger Jurriën Timber, knokte Emmen zich in de eerste helft terug in de wedstrijd en kreeg het kansjes om op gelijke hoogte te komen. Toen in de tweede helft Sebastien Haller de 2-0 binnenschoot, bleek het verzet van Emmen gebroken. Binnen een kwartier liep de landskampioen uit naar 4-0 dankzij treffers van Devyne Rensch en Davy Klaassen, beide op aangeven van aanvoerder Dusan Tadic.

Feyenoord verliest van ADO

Feyenoord heeft in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag een nederlaag geleden. Zonder de geschorste Steven Berghuis werden de Rotterdammers met 3-2 verslagen door de nummer 18 van de Eredivisie.

De Slowaakse spits Róbert Bozeník, die pas voor de derde keer een basisplaats had, bezorgde Feyenoord een goede start en al in de derde minuut kopte hij raak. Het was voor Bozeník zijn eerste doelpunt van het seizoen. Na een fout van Leroy Fer maakte de Duitser Jonas Arweiler na een klein kwartier gelijk, waarna het niveau van de bezoekers daalde. Abdenasser El Khayati schoot na een half uur raak uit een strafschop, die was toegekend na een overtreding van Marcos Senesi. El Khayati maakte er na een uur 3-1 van met een schot in de verre hoek.

De in de rust ingevallen Nicolai Jørgensen maakte er met een kopbal nog 3-2 van, maar ondanks een slotoffensief van Feyenoord, waar Jens Toornstra nog rood kreeg, pakte ADO zijn derde zege van het seizoen. Volgend weekend wacht Feyenoord de thuiswedstrijd tegen Ajax. Toornstra is er dan vanwege een schorsing niet bij en ook Berghuis moet dan nog vanaf de zijlijn toekijken.(ANP)