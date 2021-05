Dido en Aeneas is een ideale corona-opera met minpunten

Dido and Aeneas is een tamelijk ideale corona-opera. Voor een zogenaamde kameropera, wat dit werk uit 1688 van Henry Purcell is, heb je geen grote bezetting of een groots decor nodig. Vanuit Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam streamde Music Stages zaterdag de première van hun Dido en Aeneas; een sober decor van een kleine twintig verplaatsbare rode kubussen tot kniehoogte gaat hand in hand met een ingetogen regie van regisseur Peter Leung.

Sopraan Irene Verburg is een dramatische, maar in de hoogte wat hese Dido. Bariton Henk Neven zingt zijn bescheiden hoeveelheid tekst goed, maar komt als held Aeneas wat bloedeloos uit de verf. De uitvoering moet het vooral hebben van Dido’s vertrouweling Belinda, de prachtig helder zingende Tania Lorenzo, en van de 19-jarige mezzosopraan Sophia Faltas die als tovenares behoorlijk imponeert. Helemaal verrukkelijk zingt het frisse en energieke Nationaal Vrouwen Jeugdkoor.

Minpunten

Maar twee grote minpunten maken echt genieten een uitdaging. Allereerst, onbegrijpelijk, het ontbreken van ondertiteling of een (digitaal) tekstboekje. Ook wie de Aeneis goed kent is er zonder libretto nog niet; librettist Nahum Tate verzon er een tovenares en een stelletje heksen bij. Daarbij is het grote plezier van oude opera’s de veelvuldige ‘tekstverklanking’; het muzikaal uitbeelden van de tekst, wat je veel beter opmerkt als je mee kunt lezen. Alleen de enkeling die thuis het libretto binnen handbereik heeft, hoefde niet eerst minutenlang verwoed te googelen.

De opera ‘Dido and Aeneas’ door Music Stages. Foto Emelie Schäfer

Doodzonde, want juist het bijzondere aan deze uitvoering moest de nieuwe proloog zijn; op unheimische nieuwe muziek van Meriç Artaç klinkt een nieuwe tekst van dichteres Julia-Beth Harris, die natuurlijk nog nergens te vinden is. Het is niet te verstaan. Zo is het idee achter de regie van Peter Leung eigenlijk niet te destilleren. De jonge danseres Isa Vreeman, ‘Young Dido’ volgens de voortitels, zit tijdens de proloog midden op het podium terwijl ze toegezongen wordt door sopraan Verburg, nu klaarblijkelijk Dido’s moeder. Die laatste zou haar frustraties en angsten projecteren op haar kind, lezen we in de voortitels. Waar hoe en wat? Geen idee.

Het tweede minpunt: de registratie. Twee vaste camerastandpunten kunnen prima bij het sobere karakter horen, maar helaas wordt voor ingezoomde shots uit de hand gefilmd. Het beeld schudt dan zo heftig dat je je op het schip van Aeneas waant. Vlak voor dé betoverende aria ‘When I’m laid in earth’ valt de camera, als om de dalende baslijn te accentueren, bijna op de grond.

Opera Music Stages: Dido and Aeneas (van Purcell) met nieuwe inleiding door Meriç Artaç en Julia-Beth Harris, in regie van Peter Leung o.l.v. Michael Gieler. Gezien: 1/5, online. Een maand te zien op: muziekgebouw.nl Uitvoering: ●●●●● Registratie: ●●●●●