De Vrij pakt met Internazionale kampioenstitel in Italië

Internazionale is voor het eerst sinds 2010 kampioen van Italië geworden. De ploeg uit Milaan van international Stefan de Vrij is na het gelijkspel van Atalanta bij Sassuolo (1-1) met nog vier speelronden te gaan niet meer in te halen in de Serie A. Inter volgt Juventus op, dat de afgelopen negen jaar de titel pakte.

Inter, dat zaterdag zelf met 2-0 won bij Crotone, heeft 72 punten. AC Milan en Atalanta volgen op dertien punten en Napoli op vijftien punten. Titelverdediger Juventus staat vijfde met 66 punten en moet later zondag nog in actie komen bij Udinese.

De laatste keer dat Inter kampioen werd was in 2010, toen Wesley Sneijder bij de Milanese club speelde. Onder leiding van coach José Mourinho werd in dat jaar naast de landstitel ook de beker en de Champions League gewonnen. Sindsdien ging het minder met de resultaten van Inter, dat onder de in 2019 aangestelde coach Antonio Conte weer de weg omhoog heeft gevonden. (ANP)