De baas krijgt een ‘groene’ bonus. Maar hoe werkt dat?

Toen DSM er in 2010 mee begon, kon niet iedereen het waarderen. Dimitri de Vreeze, nu een van de twee bestuursvoorzitters van het bedrijf uit Heerlen, weet het nog goed. De bonussen van de bedrijfstop gingen voortaan ook afhangen van duurzaamheids-targets. Een opvallende breuk met de gewoonte om financiële prestaties centraal te stellen – zoals alle andere bedrijven deden. De Vreeze aan de telefoon: „Aandeelhouders zeiden: nou, nou, nou, wat is dit nu? Jullie zijn er toch voor ons?”

DSM’s plan haalde destijds de voorpagina van de Financial Times, herinnert hij zich. Destijds was De Vreeze nog directeur van een bedrijfsonderdeel, sinds februari 2020 is hij co-ceo. De targets zijn gebleven: zijn langetermijnbonus, die na drie jaar wordt omgezet in aandelen, hangt voor de helft af van DSM’s energieverbruik en uitstoot van broeikasgassen. ‘Klassieke’ financiële doelen bepalen de andere helft. De Vreeze vindt het zelf „een goede verdeling”.

In 2010 was DSM, een beursgenoteerd chemie- en biotechbedrijf, nog een grote uitzondering. Inmiddels zijn er veel meer bedrijven met een ‘groen’ beloningsbeleid. Apple kondigde dit jaar aan de bonussen afhankelijk te maken van duurzaamheidsdoelen, net als creditcardbedrijf MasterCard. Vorig jaar kwamen automakers Volkswagen en BMW ermee. En in 2019 olie- en gasreuzen BP en Chevron.

Grote namen, maar ze zijn in de minderheid. ING ondervroeg wereldwijd 450 bedrijven in zeven sectoren: 7 procent ervan had de bonus gekoppeld aan klimaatdoelen. Wel zeggen veel bedrijven dat ze deze koppeling willen invoeren: 62 procent.

Ook in Nederland delen bedrijven groene bonussen uit. Ruim een kwart van de vijftig grootste beursgenoteerde bedrijven heeft een duurzaamheids-target die de langetermijnbonus van de bestuurders beïnvloedt, blijkt uit analyse van beloningsadviesbureau Willis Towers Watson.

Druk van aandeelhouders

Waar komt deze beweging vandaan? Kun je eigenlijk wel goed meten wat een topman of -vrouw doet voor het klimaat? En gaan bazen werkelijk duurzamer te werk als ze daar meer geld voor krijgen?

Bij Shell kwam de druk uit onverwachte hoek. Niet klimaatactivisten, maar grote aandeelhouders vonden het een goed idee als topman Ben van Beurden óók zou worden afgerekend op duurzaamheidsdoelen. Climate Action 100+, een beleggersclub met onder meer vermogensbeheerder Robeco en pensioenfonds ABP, kreeg z’n zin. In 2018 kondigde Shell aan een klimaat-target te koppelen aan de langetermijnbonus. In eerste instantie woog die voor 10 procent mee, inmiddels voor 20 procent.

Het laat zien hoe de houding van (sommige) aandeelhouders is veranderd. Traditioneel was de bonus een ultieme uiting van het aandeelhouderskapitalisme. Via de bonus lopen de belangen van de aandeelhouders gelijk op met die van de bestuurders. Door hen vorstelijk te belonen voor financieel succes, gaan ze daar harder hun best voor doen, is het idee.

Maar de obsessie met winst en groei lijkt iets af te nemen. Aandeelhouders hameren vaker op ‘ESG-aspecten’, wat staat voor environmental, social en governance. Zoals bij Shell.

Ook anderen hechten eraan dat bedrijven bewust bezig zijn met de wereld waarin ze opereren. Werknemers bijvoorbeeld, zeker jonge, zijn dat belangrijker gaan vinden, zegt Derk Koole van consultancyfirma Mercer, die bedrijven adviseert over beloningsbeleid. „Het is een sterk signaal als je dan onderwerpen zoals klimaat vertaalt in een concrete prestatiedoelstelling.”

„Ik geloof dat we een kantelpunt hebben bereikt”, zegt Janet Visbeen van advieskantoor PwC. Al 25 jaar adviseert ze commissarissen over beloningsbeleid. „Vijf jaar geleden ging het ook weleens over ESG, maar het is veel bedrijfsmatiger geworden. Niet meer zo van: we moeten ook nog iets leuks doen. Het is van het ‘do good’-hoekje naar ‘do good business’ gegaan.” Bedrijven zijn gaan geloven dat het ook van belang is voor hun eigen voortbestaan.

Waar moet je zo’n klimaatbonus op baseren? Daar worstelen commissarissen nog wel mee. „Het is onontgonnen terrein”, zegt Pauline van der Meer Mohr. Zij is al vijftien jaar commissaris bij grote bedrijven, tegenwoordig bij DSM en de Britse bank HSBC. Ze wil niet over deze bedrijven praten, wel over haar ervaring in het algemeen.

Experimenteren

„Een doelstelling moet zinvol én meetbaar zijn”, zegt Van der Meer Mohr. Dat varieert per onderneming. Voor een industrieel bedrijf ligt het meer voor de hand de eigen CO 2 -uitstoot te meten dan voor een dienstverlener, zoals een bank. Die kan wel naar z’n klanten kijken: hoe duurzaam zijn die? Van der Meer Mohr: „Het is experimenteren. Maar het is wel noodzakelijk: we zijn bezig met een race tegen de klok als het om klimaatverandering gaat.”

CO 2 -reductie als klimaat-target komt het vaakst voor, zeggen beloningsadviseurs. Andere opties: gebruik van plastic, verpakkingsmateriaal, afval. Belangrijkste is dat het logisch is. Zo rekent supermarktreus Ahold Delhaize het bestuur af op voedselverspilling, naast de CO 2 -uitstoot.

Als commissarissen eenmaal weten wat ze willen meten, moeten ze daar nog een uitdagende, maar realistische doelstelling aan hangen. Dat vinden ze vaak nog ingewikkelder, zegt Roel van der Weele, beloningsadviseur bij Willis Towers Watson. „Financiële criteria zoals omzet hebben een lange historie, het is een meer ontwikkelde maatstaf. Wereldwijd onderzoek onder commissarissen laat zien dat ze terughoudend zijn omdat ze niet goed weten wat en hoe ze moeten meten. Ze willen de tijd nemen om daar goed over na te denken.”

En dan moeten ze ook nog bepalen hoe zwaar duurzaamheidsdoelen meewegen. Een bonus is altijd opgebouwd uit stukjes. Een deel hangt af van omzetgroei, een deel van de kasstroom, een deel van de winst, enzovoort. Hoe groot moet het stukje duurzaamheid worden?

Dat is zoeken naar een goede balans, zegt commissaris Van der Meer Mohr. „Sommige bedrijven hebben nog een grote groep aandeelhouders die het liefst zoveel mogelijk financiële targets zien. Een klimaat-target die 10 procent meeweegt kunnen ze overzien, maar 40 procent... Dan kijken ze je aan of je gek geworden bent.” Het maakt uit, zegt ze, of een bedrijf al langer met duurzaamheid bezig is, of „net een teen in het water steekt”.

Met 50 procent is DSM een uitschieter. „Traditioneel is de weging van niet-financiële criteria in de grootste Europese bedrijven zo’n 10 tot 15 procent”, zegt Roel van der Weele van Willis Towers Watson. „In Nederland ligt dat percentage iets hoger.”

Behalve uit duurzaamheidstargets bestaan niet-financiële criteria vaak uit sociale targets, de ‘S’ uit ESG. Dan gaat het bijvoorbeeld om werknemerstevredenheid, veiligheid op de werkvloer of diversiteit. Van der Weele verwacht dat de weging van ESG-criteria komende jaren zal toenemen.

Een rapportcijfer

Maar wérkt het ook? Gaan bedrijven duurzamer opereren als de baas een ‘groene’ bonus krijgt? Janet Visbeen van PwC kent hier geen onderzoeken naar. Maar op basis van haar ervaring zegt ze: „Bestuurders willen succesvol zijn. Een target halen kan voelen als een succes, een soort rapportcijfer.”

De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO), waar veel grote vermogensbeheerders bij aangesloten zijn, gelooft dat het effect afhangt van hoe zwaar niet-financiële criteria wegen. „Die zouden meer dan de helft van de bonus moeten bepalen”, zegt Xander Urbach van de VBDO. De meeste bedrijven hebben tegenwoordig een purpose, vervolgt hij, een reden waarom ze zelf vinden dat ze op aarde moeten zijn. „Laat de bonus die purpose dan reflecteren.”

Dimitri de Vreeze van DSM gelooft dat serieuze duurzaamheids-targets het bestuurders kunnen vergemakkelijken groene keuzes te maken. Zulke investeringen kosten vaak een hoop geld, wat – in elk geval op de korte termijn – ten koste gaat van de financiële prestaties. „Als je alleen financiële targets hebt, investeer je waarschijnlijk eerder in uitbreiding van je bedrijf dan in duurzaamheidsmaatregelen.”

Het helpt hem dat zijn doelen zo „helder” zijn, zegt De Vreeze. Niet omdat hij die bonus zo vreselijk belangrijk vindt, stelt hij. Wel omdat het in een keer duidelijk maakt wat voor bedrijf DSM is en wat er van zijn bestuur valt te verwachten – voor commissarissen, maar ook aandeelhouders, die het beloningsbeleid moeten goedkeuren. „Dan kunnen ze niet achteraf zeggen: ja maar, ik wilde alleen maar profit.”