Veel minder vluchten, forse daling uitstoot in coronajaar

Het afgelopen jaar, toen er door het coronavirus verschillende reisbeperkingen waren, is er fors minder gevlogen dan in voorgaande jaren. Dat heeft het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) maandag bekendgemaakt. Op basis van cijfers over de luchtvaart blijkt dat 14,1 miljoen reizigers van maart 2020 tot en met februari 2021 van en naar de vijf nationale luchthavens in Nederland vlogen, bijna 83 procent minder dan dezelfde periode een jaar eerder. Half april, toen er reisverboden waren met landen als China en Italië en de overheid alle niet-noodzakelijke reizen afraadde, was er met een weekaantal van 24.600 reizigers een laagterecord.

Waar in 2019 nog 566.000 vluchten van en naar Nederland plaatsvonden, waren dat een jaar later met 54 procent minder slechts 258.000 vluchten. Dit zorgde ervoor dat er in 2020 44 procent minder kerosine werd getankt in Nederland. Ook stootte de Nederlandse luchtvaartsector fors minder CO2 uit: zo’n 5,8 miljard kilo, een daling van ruim 49 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Hoewel er fors minder passagiers werden vervoerd, is die afname in het goederenvervoer beperkt gebleven. Vanaf september 2020 werden er zelfs meer goederen vervoerd dan in dezelfde periode een jaar eerder. In het vierde kwartaal van 2020 ging het met 457.000 ton goederen om 4,7 procent meer dan een jaar eerder.