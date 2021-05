Twee coronapatiënten overleden na stroomstoring ziekenhuis Maastricht

In het MUMC in Maastricht zijn twee coronapatiënten overleden nadat in de nacht van donderdag op vrijdag hun zuurstoftoevoer stilviel door een stroomstoring op de verpleegafdeling. De noodstroomvoorziening trad niet in werking na de stroomstoring, waardoor de medische apparatuur uitviel. Ook de apparaten die de twee patiënten van extra zuurstof voorzagen stopten ermee.

Een 76-jarige man uit Maastricht kwam die nacht te overlijden, een 67-jarige man overleed op zaterdagmiddag. Of hun overlijden direct verband houdt met de stroomstoring of een andere oorzaak heeft wordt onderzocht door een extern aangestelde onderzoekscommissie. Ook wordt onderzocht hoe het heeft kunnen gebeuren dat er geen alarm afging en waarom de noodvoorziening niet in werking trad.

Volgens de Telegraaf, die als eerste over de kwestie berichtte, eisen nabestaanden van de twee overleden patiënten een diepgaand onderzoek naar de incidenten. Ook worden er mogelijk juridische stappen genomen vanwege nalatigheid door het ziekenhuis.