Colombiaanse president zet streep door belastinghervorming na aanhoudende protesten

De Colombiaanse president Iván Duque heeft een streep gezet door een deel van de door hem aangekondigde grootschalige belastinghervorming. Dat heeft Duque zondag bekendgemaakt in een video. De belastinghervorming, die onder andere voedsel en openbaar vervoer duurder zouden maken, kon op hevige weerstand van de Colombiaanse bevolking rekenen.

Op woensdag braken er protesten uit in Colombia vanwege de hervormingsplannen. Die waren volgens Duque nodig om de schatkist van Colombia meer stabiliteit te geven. Zoals meerdere landen in de regio kampt Colombia met de economische gevolgen van de coronacrisis, waardoor de regering zegt sommige sociale programma’s niet langer te kunnen financieren. De centrale bank waarschuwde eerder dat de kredietwaardigheid van het land in gevaar kan komen als de wet niet wordt doorgevoerd.

Belasting voor allerrijksten

De belastinghervorming lijkt dan ook niet helemaal van tafel te zijn. Hoewel de meest bekritiseerde punten, zoals een verhoogde belasting op gas, licht en water, geschrapt zouden worden, worden tijdelijke belastingen op bedrijven en een verhoogde inkomensbelasting voor de allerrijksten doorgezet.

Hoewel de protesten in Colombia grotendeels vreedzaam verliepen, kwam het in steden als Bogotá en Cali tot zware ongeregeldheden. Winkels werden geplunderd en bussen werden in brand gestoken. Ordetroepen traden hard op tegen de protesten, en mensenrechtenorganisaties zeggen dat de politie zich in sommige steden schuldig heeft gemaakt aan mensenrechtenschendingen.

Bij de protesten zijn volgens deze organisaties zeker twintig mensen omgekomen. Op zaterdag kondigde president Duque nog aan het leger in te zetten om de vernielingen te stoppen. De burgemeester van hoofdstad Bogotá liet al weten daar geen behoefte aan te hebben.