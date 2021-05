Caitlyn Jenner keert zich tegen transmeisjes in meisjessport

Caitlyn Jenner, gouverneurskandidaat in Californië en voormalig olympisch atletiekkampioen, heeft zich dit weekeinde gekeerd tegen de deelname van transmeisjes aan vrouwelijke sportcompetities. „Het is gewoon oneerlijk als biologische jongetjes die trans zijn meedoen in meisjessporten. We moeten meisjessport op onze scholen beschermen”, stelde Jenner tegen entertainmentnieuwssite TMZ.

Jenner geldt, sinds ze zich in 2015 bekendmaakte als transvrouw, als bekendste transgender van de VS. In de jaren zeventig was ze succesvol op de tienkamp en ze won in 1976 een gouden medaille op die atletiekdiscipline. Meer recentelijk verwierf ze daarnaast brede bekendheid als aangetrouwd familielid in de populaire reality-tv-show Keeping up with the Kardashians. Twee weken geleden maakte Jenner (71) bekend dat ze Californië wil leiden, nu de zittende gouverneur doelwit is van een afzettingsreferendum.

Met haar uitlatingen mengt de Republikeinse politica zich in een discussie die is aangezwengeld door Republikeinse staten die transmeisjes willen weren uit schoolcompetities voor meisjes. Mississippi voerde in maart zo’n wet in, zestien andere staten hebben soortgelijke wetsvoorstellen in voorbereiding. Lhbt-groepen hebben aangekondigd tegen de wetten te zullen procederen.

Jenners uitspraken botsen met die van velen in de transgemeenschap. Daar wordt vaak aangevoerd dat dit soort wetgeving tegen transkinderen gevaarlijk en discriminatoir is. Vrijdag uitte een andere bekende transpersoon, acteur Elliot Page, nog kritiek op de sportverboden.