Bol.com maakte 750.000 euro over naar oplichters die Brabantia hackten

Bol.com heeft 750.000 euro op de rekening van oplichters gestort, terwijl de webwinkel dacht de huisraadproducent Brabantia te betalen. Bol hoopte daarop de openstaande rekening niet alsnog te hoeven betalen, maar Brabantia was het daar niet mee eens stapte naar de rechter. De fabrikant heeft gelijk gekregen van de rechter. Dat blijkt uit een onlangs gepubliceerde uitspraak van de rechtbank in Utrecht.

Bol.com vond dat zijn werknemers voldoende reden hadden om aan te nemen dat de wijzigingen van het rekeningnummer klopten. De rechtbank was het daar niet mee eens. Zo had het taalgebruik tot argwaan moeten leiden, net als het feit dat een Nederlands onderneming ineens een Spaans rekeningnummer heeft.

In november 2019 kreeg Bol.com een e-mail van Brabantia dat het rekeningnummer was gewijzigd. De mail is opgesteld in gebrekkig Nederlands. „Houd he rekening mee dat we vanaf vandaag een wijziging in onze bankrekeninggegevens hebben voor incaende betalingen”, stond in de mail. „Voortaan moten all incoming betalingen have been overgemaakt naar onze filiaalrekening in Spanje. We het op prijs as u uw gegevens kunt bijwerken.” Medewerkers van Bol.com trapten erin en daarna zijn meerdere bedragen overgemaakt naar de Spaanse bankrekening.

De oplichters hackten in het najaar van 2019 het e-mailadres van een medewerker van de boekhoudafdeling van Brabantia. Daardoor leek de mail wel echt van het bedrijf af te komen, en ook de opmaak, lay-out en handtekening van de digitale brief klopten. Volgens Bol kon van zijn medewerker die de wijziging doorvoerde „niet meer worden verlangd” dan deze feiten checken. De rechtbank stelde daar tegenover dat de webwinkel minstens had moeten bellen naar Brabantia voor een controle.