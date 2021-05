Albert Heijn biedt geen excuses aan voor broccoli-reclame

Albert Heijn biedt geen excuses aan voor een advertentie met broccoli die inhaakte op de Nederlandse inzending van het Eurovisie Songfestival. Een woordvoerder van de supermarktketen zegt dat het „nooit de bedoeling is geweest om mensen voor het hoofd te stoten”. In het refrein zingt Jeangu Macrooy ‘Yo no man broko mi’ (Mij zul je niet breken). Sommige mensen horen daar het woord broccoli in, tot verontwaardiging van Surinaamse Nederlanders en de zanger zelf.

Albert Heijn haakte in op de ‘Mama appelsap’ en plaatste op 5 maart op Instagram een foto van broccoli met de tekst: „Ook zo’n trek gekregen na het horen van ons Songfestivalliedje?” De advertentie kwam dit weekend weer in het nieuws door een artikel van het AD. De supermarktketen plaatst wel vaker inhakers, zegt een woordvoerder. „We kijken wat er speelt. Veel mensen hoorden dit in het liedje. We willen juist dat klanten het leuk vinden en veel klanten vonden dat ook. Een aantal niet, dat kan.” De advertentie staat nog steeds online.

Surinaamse Nederlanders balen van de advertentie omdat daarmee de echte betekenis van het nummer Birth of a New Age ondersneeuwt. Ook Macrooy zelf baalde van de associatie met broccoli: „Er is veel onwetendheid”, zei hij onlangs tegen NRC. Het lied is onder andere bedoeld om een vuist omhoog te steken voor de zwarte gemeenschap. Het nummer is geïnspireerd door zijn Surinaamse afkomst en de Black Lives Matter-beweging.