Ajax wil altijd meer

Helemaal niets, helemaal niets in Rotterdam. Hoorde ik Ajax-fans aan de voet van de Arena dat bekende liedje weer zingen? Het leek erop en het is volkomen terecht. Er is helemaal niets in Rotterdam. Althans, niet in voetbalminnend Rotterdam-Zuid. Dit weekend verpatste Feyenoord de drie punten aan het armetierige ADO. Het elftal van trainer Dick Advocaat is ver weggezakt. Geen niveau, geen strijdlust, geen vertrouwen, geen opofferingsgezindheid.

Ajax won soepel van FC Emmen en maakte zich op voor een absurd kampioensfeest. In de Arena zat alleen Sjaak Swart als eregast op de tribune. Vanwege corona mocht er binnen geen publiek zijn, buiten hield niemand de supporters tegen die op elkaar gepakt een feestje vierden.

„Wij zijn Ajax, wij willen altijd meer”. Aldus Dusan Tadic. De aanvoerder van Ajax kan mij wel bekoren als hij spreekt; Tadic klinkt liefdevol, zachtaardig zelfs. In het veld verandert hij in een felle, begaafde speler die ten koste van alles wil winnen. Hij is een van de belangrijkste pilaren van het team.

Coach Erik ten Hag slaagde erin om nog even met een doodgraversgezicht een kampioensshirt bij een foto van de vorig jaar overleden scout Tonny Bruins Slot te leggen om zich daarna met zijn spelers in het feestgedruis te storten. Tijdens de hele ceremonie bleven de twee knoopjes van zijn colbert dicht.

Over kleding gesproken: ik heb genoten van de stretchkwaliteit van het kampioensshirt. Het zat heerlijk strak om de enorme buik van een stralende Winston Bogarde.

De Amsterdamse club wist dit seizoen op tijd de rijen te sluiten na de ongemakkelijke situatie met de familie van Nouri, de rel rond Promes, het pilletje van Onana en het gemiste vinkje bij de naam Haller.

In Helemaal Niets City zakt Feyenoord steeds verder weg in het moeras. De verschillen met de aartsrivaal zijn groot. Ten Hag tekent een jaar bij, Dick Advocaat legt vlak voor het einde van zijn carrière zijn kop op het hakblok. Ajax heeft miljoenen op de bank en miljoenenvoetballers op het veld, Feyenoord vraagt supporters om financiële steun en heeft nauwelijks spelers voor wie interesse bestaat.

Komende zondag is Ajax de tegenstander in de Kuip. De Amsterdammers kunnen met een hoog alcoholpromillage en slaaptekort afreizen. Steven Berghuis en Jens Toornstra zijn geschorst en paniekaankoop Lucas Pratto moet uitrusten van zijn sprintje tegen ADO. De term Klassieker is niet meer van toepassing.

Feyenoord-supporters zijn voor één keer blij dat ze niet naar het stadion kunnen.

Een half uurtje na het overhandigen van de schaal hield Sjaak Swart (82) het voor gezien. De oude rechtsbuiten van Ajax kroop in zijn Fiat 500 en werd bij de poort uitgezwaaid door Ten Hag. ‘Mister Ajax’ was nog zo levend als wat. Mister Feyenoord is al een tijd dood: Coen Moulijn staat in brons gegoten op het plein voor de kreunende Kuip.

Helemaal niets in Rotterdam. Precies. En het Songfestival dan? Daar koop ik niets voor als jazzfanaat.

Wilfried de Jong is schrijver en programmamaker.