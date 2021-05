Volle straten in Den Bosch maar de Druktemeter gaat niet in het rood

Het is bijna half twee, zaterdagmiddag, en Alice en Ariëtta (beiden 33) verlaten het centrum van Den Bosch, met kleding van Costes en bruisballen van Lush in hun tas aan de arm. Op de Veluwe, waar ze vandaan komen, is het altijd rustig. „Dan voelt een stad als Den Bosch al snel druk”, zegt Ariëtta. Te druk? „Het voelde normaal, niet onveilig. En je kon genoeg afstand houden.”

Hebben ze de Druktemeter gecheckt van tevoren? „Als we die hadden gekend wel”, zegt Alice. Maar dat de gemeente ’s Hertogenbosch een site heeft waarop bezoekers kunnen kijken hoe druk het in de stad is, heeft hen niet bereikt.

Het is 12 graden, zonnig, en de markt is met 79 kramen weer op volle sterkte. De Bosschenaren doen wat ze altijd al graag deden op zaterdag. Naar de markt gaan, beetje winkelen, terrasje pakken. Overal in de binnenstad stroomt het bier weer uit de tap, bij brasserie Top op de Markt staat een lange rij. Net als voor veel winkels – voor H&M staan zeker veertig mensen.

„Heeft u vragen over rustige plekken?”, staat er op de kar van de Blauwe Engelen, vrijwilligers die op vier punten in de stad informatie aan bezoekers verstrekken. Maar de vragen gaan vandaag vooral over waar je naar de wc kunt, en waar de leuke boetiekjes zijn. Is het niet te druk? „Als een normale zaterdag vóór corona”, zegt oud-VVV-medewerker Merel de Groot. „En als je wilt, ben je zo de drukte uit.”

Soms een kiertje, soms een kloof

Wat druk vóelt, hoeft nog niet té druk te zijn. De ruimte tussen gevoelsdrukte en objectieve drukte is niet in anderhalve meters uit te drukken. Soms is het een kiertje, soms een kloof, en in Den Bosch proberen ze daar grip op te krijgen. ‘Ze’, dat is een team van gemeente, handhaving en politie, waarvan vandaag een stuk of tien leden in één ruimte op het Stadskantoor zitten, omringd door computers en beeldschermen.

Aan de ene kant toont een groot scherm de beelden van 34 camera’s, die laten zien wat er in het centrum op straat gebeurt – het gedeelte ‘openbare orde en veiligheid’. Aan de andere wand twee schermen met plattegronden. Links de Druktemeter zoals die ook online voor het publiek te zien is, met elke tien minuten de actuele situatie. Rechts een scherm voor intern gebruik, dat per seconde bijhoudt waar het knelt, dit weekend voor het eerst in gebruik. Beide tonen locaties die van groen (rustig) via geel en oranje naar rood kunnen verkleuren: het is druk, kom op een rustig moment.

Het crisisteam in het Stadskantoor houdt bij hoe druk het is in het centrum van Den Bosch. Foto Merlin Daleman

Achter die plattegronden, legt projectleider Joost Ankone van de gemeente uit, zit een systeem van negen camera’s dat bewegende objecten telt, en ziet welke kant ze opgaan – in dit geval geënt op wandelaars. Anders dus dan het systeem waarvoor Enschede beboet werd, waarvoor de wifiverbinding op de telefoons van de voorbijgangers werd gebruikt. Als er meer wandelaars worden geteld dan er op anderhalve meter kunnen doorstromen, verschijnt een rood blokje op de kaart. Soms licht een punt even rood op – een smal straatje als de Kerkstraat is zó geblokkeerd – maar bijna de hele dag zijn de meeste punten geel of oranje. „Om half twaalf was het drukker, nu is er weer comfort”, zegt een medewerker. Het kan voor iemand die zich na maanden lockdown voor het eerst in het gedruis stort wel akelig druk voelen, de computer zegt: het gaat best goed.

„Maar het gevoel telt óók”, zegt Manon van der Ven, verantwoordelijk voor markten en evenementen. Wat zien ondernemers? Wat zegt het winkelpubliek? Om data en beleving bij elkaar te krijgen, praten ze al maanden met winkeliers, horeca, marktlui, klanten – iedereen die zijn vierkante meter in de stad opeist. Ze kijken hoe druk het relatief is, ten opzichte van andere steden. Ze hebben ogen op straat – boa’s, politie – en ze gaan zélf de straat op. Ook vandaag.

Rijen ombuigen

De gevoelsdrukte valt te peilen zodra je het Stadskantoor uitloopt. Door de ogen van Ankone en Van de Ven, ziet alles er ineens anders uit. Die rij bij H&M viel best mee, er was genoeg ruimte omheen. Voor de loempiakraam zou eigenlijk iemand moeten staan om de rij om te buigen, zodat de loop vrij blijft. En de Korte Putstraat lijkt uit te puilen, maar iedereen volgt de eenrichtingspijlen, niemand stáát te drinken, niets blokkeert de doorgang. Ineens valt ook op dat nergens busjes van leveranciers en pakketbezorgers zijn.

De plek voor de Hema, waar alle stromen samenkomen, blijft lastig. „In sommige steden hebben ze rotondes voor wandelaars. Wij hebben geprobeerd een rotonde te creëren door er straatartiesten neer te zetten, maar dat werkte niet”, zegt Ankone, terwijl Van de Ven twijfelt of ze nú of maandag schoenenwinkel Van Haren in zal lopen om te zeggen dat die rij beter via de andere deur kan.

Zo druk dat noodscenario’s moeten worden ingezet, zoals het sluiten van parkeergarages, zal het vandaag niet meer worden, verwacht het team op het Stadskantoor. Ankone en Van de Ven kijken al rond waar het gezellig is. Om aan het eind van de middag nog éven een terrasje te pakken.

Drukke steden op eerste zaterdag na versoepelingen Het eerste weekend waarin de winkels en terrassen weer open waren, ging in sommige steden gepaard met grote drukte. In Eindhoven en Leiden riep de gemeente op niet meer naar het centrum te komen. In Groningen en Amsterdam gold eenrichtingsverkeer in enkele winkelstraten. In veel steden stonden lange rijen voor winkels. Bij de Designer Outlet in Roermond waren mensen bereid vier uur in de rij te staan. In de grenssteden kwamen veel Duitsers winkelen. Winkeliersvereniging INRetail sprak van een „gezellige zaterdagdrukte”. „Het lijkt allemaal goed op orde. Er is ook een goede samenwerking met boa's", aldus een woordvoerder van de winkeliersvereniging. (ANP)