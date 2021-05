Met versoepelingen in zicht, feest Brusselse menigte tegen de coronamaatregelen

De geur die zaterdagmiddag rond vier uur op het grasveld aan de rand van de grote vijver in het Terkamerenbos hangt, komt een festivalganger al te bekend voor: verschraald bier, hasj, vertrapt gras. Op de grond in het Brusselse park zitten groepjes mensen met flessen wijn. Langs het water deint een dansende massa op muziek uit meegenomen boxen. Af en toe stijgt gejoel op en wordt een bengaalse vuurkaars afgestoken.

Boven het tafereel dat alles wegheeft van een festivalweide zoemt een drone. „Houd anderhalve meter afstand”, roept het gevaarte, nauwelijks hoorbaar boven het gejoel in drie talen om. Twee uur later is het schrale bier niet meer te ruiken. Wat blijft hangen, is de bijtende geur van traangas.

Recht om te feesten

Lang bleef in België groot protest tegen de coronamaatregelen uit. Met versoepelingen in aantocht stijgt echter de onrust. In kustplaats Middelkerke besloot de burgemeester zaterdag de terrassen een week eerder dan afgesproken al te openen.

In het Brusselse Terkamerenbos kreeg het op 1 april al eens georganiseerde La Boum, Frans voor ‘het feest’, een vervolg: La Boum 2, heet de bijeenkomst die zaterdag op initiatief van collectief L’Abime georganiseerd wordt. De organisatie ontkent naar eigen zeggen de ernst van het coronavirus niet, maar wil wel opkomen voor het „recht om te feesten”.

In de open lucht, in een park, gezamenlijk genieten van muziek – zo samenkomen is een vitale behoefte waar niets mis mee is, meent het collectief. Volgens hen kan dat veilig, „zelfs in een pandemie”.

Politie en de Belgische overheden waren het daar niet mee eens. De eerste La Boum, bij wijze van grap georganiseerd door een andere beweging, liep volledig uit de hand. De politie greep in met waterkanonnen en traangas. Zeker 34 mensen, onder wie agenten, raakten gewond.

Dit keer was de politie beter voorbereid. Facebook verwijderde de pagina waarop het feest werd aangekondigd, op verzoek van de Belgische veiligheidsdiensten. De premier riep burgers op niet naar Brussel te komen, en de politie bereidde zich voor met een enorme troepenmacht. Een paar duizend Belgen reisde alsnog af.

Bonte coalitie betogers

Het bezoek vormt een bont gezelschap: beroepsdemonstranten, jongeren die komen om te feesten, ouders met kinderen, voetbalsupporters in zwarte trainingspakken, en op een veilig afstandje wat ramptoeristen. Wij zijn pacifisten, benadrukken veel bezoekers zaterdag met de vorige editie in hun achterhoofd. Tussen het publiek lopen vrijwilligers die afval oprapen. De meesten op het grasveld dragen het in Brussel verplichte mondkapje niet. „De maskers moeten vallen”, staat in het Frans op een spandoek geschreven.

De 25-jarige Justine, die zoals velen in het park haar achternaam niet wil geven, heeft een vredesteken op haar wang geschilderd. „Het gaat hier niet alleen om ons recht om te feesten”, legt ze uit. „We zitten al zo lang opgesloten, we kunnen het leven niet meer met elkaar delen. We willen onze mensenrechten opeisen.”

Christophe Degauquier (31) uit Brussel, een La Chouffe in de hand, maakt zich vooral zorgen om de jongeren en de gesloten sectoren: „De overheid moet echt op een andere manier gaan nadenken. We moeten leren leven met de ziekte, een nul-risico bestaat nu eenmaal niet. Mensen willen leven.”

Of de verslaggever zich al heeft laten inenten, willen Geneviève en Bernard uit Ottignies, respectievelijk 70 en 72 jaar oud, graag weten. „Niet doen, het is levensgevaarlijk”, waarschuwen ze. Bang dat het straks uit de hand loopt zijn ze niet, zeggen ze. „We hebben mei ’68 meegemaakt.”

De Brusselse politie zet waterkanonnen in tegen de bezoekers van ‘La Boum 2’. Foto OLIVIER HOSLET/EPA

Iets verder van de dansende massa af is de sfeer minder luchtig. Langs de rand van het gras staan waterkanonnen. De politie, met zestien infanteriepelotons van elk veertig agenten sterk aanwezig, staat in colonne opgesteld. Terwijl een paar demonstranten een menselijke ketting vormen en bloemen aan de politie te paard geven, gaan anderen voor de waterkanonnen liggen om ze tegen te houden.

Pandemiewet nog niet af

„Ze gaan toch niet ingrijpen”, zegt een aanwezige met een mondmasker op zijn voorhoofd. „Waarom zouden ze? Dat is helemaal niet legaal.” Hij verwijst naar een recente uitspraak van de Brusselse rechtbank, die oordeelde dat de Belgische overheid onvoldoende wettelijke basis voor haar coronamaatregelen heeft. De regering kreeg tot 30 april om daar verandering in aan te brengen, maar de Pandemiewet die in de maak is, raakte niet op tijd af. Inmiddels loopt een beroep tegen de eerste uitspraak, dat pas op 18 mei dient.

Om half zes, anderhalf uur na het officiële begin van het feest, begint de politie haar charges. Terwijl een deel van de demonstranten weg beweegt, gaat een aantal demonstranten juist de confrontatie aan. Een politiebusje wordt bekogeld en uitgejouwd. Eieren en verfbommen vliegen richting de optrekkende politielijn.

Betogers houden een banier vast met de tekst ‘Mamma, ik ben het zat’ tijdens hun festivalprotest tegen de coronamaatregelen. Foto OLIVIER HOSLET/EPA

De waterkanonnen gaan eerst rustig, en dan steeds harder aan, tot degenen die ze proberen tegen te houden volledig doorweekt zijn. Rook en rood omrande ogen doen vermoeden dat ook het traangas inmiddels is ingezet.

Kat-en-muisspel

Zeker zestien mensen worden opgepakt, een aantal mensen raakt gewond. Hoeveel precies was zaterdagavond nog niet duidelijk. Tijd om naar huis te gaan, besluiten de meesten na een uur kat-en-muisspel. „Er is daar een geweldig evenement gaande”, roept een vertrekkende jongen lachend naar iemand die net aankomt. „De douches zijn zelfs gratis.”