‘Medische zorg Diego Maradona ontoereikend’

Een medisch panel dat de dood van voetballegende Diego Maradona onderzocht, heeft bepaald dat de zorg die hij kreeg „gebrekkig en roekeloos” was. Door nalatigheid zouden signalen voorafgaand aan zijn dood niet opgepikt zijn. Dat melden persbureau Reuters en AFP, die inzage kregen in het rapport.

Volgens het rapport was Maradona zeer onwel, vanaf iets na middernacht op 25 november. Een stervensproces van twaalf uur volgde. Volgens het rapport zijn er „ondubbelzinnige tekenen van een langdurige pijnlijke periode”, waaruit de conclusie wordt getrokken dat zijn toestand in die twaalf uur niet voldoende is gecontroleerd. Daardoor zijn de signalen dat hij in levensgevaar verkeerde gemist.

De twintig specialisten van het medisch panel, samengesteld door het Argentijnse Openbaar Ministerie, menen dat Maradona een grotere overlevingskans zou hebben gehad bij ziekenhuisopname. Volgens zijn persoonlijk arts Leopoldo Luque stond Maradona erop niet naar een zorgcentrum te gaan, maar het medisch panel stelt dat de Argentijnse voetballegende niet meer in staat was weloverwogen beslissingen te nemen over zijn gezondheid.

Verdachten

Volgens AFP zijn zeven mensen als verdachte aangemerkt in het onderzoek. Onder hen zijn Maradona’s arts Luque, een psychiater en een psycholoog, en twee verplegers. Zij kunnen vijf tot vijftien jaar straf krijgen voor nalatigheid of onopzettelijke doodslag.

Maradona overleed op zestigjarige leeftijd aan een hartstilstand, nadat hij eerder die maand was geopereerd aan een bloedprop in de hersenen. Het was al bekend dat er een onderzoek werd uitgevoerd, omdat enkele dagen na zijn dood de woning en het kantoor van Luque werden doorzocht door de Argentijnse politie.

