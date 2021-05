Op woensdag verkeer ik in de gelukkige omstandigheid om 29 kunstzinnige, levendige leerlingen van groep 6 de werkwoordspelling bij te brengen. Nét voor de eindtoets lijken de kwartjes te vallen. Wanneer een leerling naar me toe komt en zegt „het eindelijk te snappen” denk ik voldaan terug aan alle creatieve momenten van afgelopen jaar. Haar antwoord op mijn vraag welke werkvorm haar het meeste hielp brengt me weer op aarde: „Nou ja, je blééf zó doordrammen.”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl