De Bijbel vonkt aan alle kanten

In de podcast Dit is de Bijbel worden we meegenomen in de „fascinerende wereld van het meestgelezen boek ooit”. Met elke week „een eerlijk gesprek over de mooie, moeilijke en merkwaardige kanten van de Bijbel”. In de eerste aflevering spreekt de maker, met kleine letter m, David Boogerd, met Arnold Huijgen, professor aan de Theologische Universiteit Apeldoorn, jazeker, die bestaat. De Bijbel, daar zijn de heren het geheel en al over eens, is een geweldig boek. Het Oude Testament vonkt aan alle kanten. Maar je moet de verhalen die erin staan in context lezen. Eigenlijk moet je, als je een afzonderlijk verhaal leest, de hele Bijbel in je hoofd horen. Vergelijk het met het luisteren naar een symfonie. Je hoort niet één instrument, maar het hele orkest tegelijkertijd.

Religie Tien afleveringen van 32 min. EO/ NPO Radio 5

