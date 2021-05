Curaçaose partijen MFK en PNP tekenen regeerakkoord

De Curaçaose politieke partijen MFK en PNP hebben vrijdag een regeerakkoord ondertekend. Centraal in de overeenkomst staan de plannen om het eiland uit de crisis te halen waarin het zich door de coronapandemie bevindt, zo melden lokale media. Het nieuwe parlement wordt 11 mei geïnstalleerd.

De nieuwe regering, zo staat in het akkoord, wil opnieuw met Nederland onderhandelen over het zogeheten Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (COHO). Dit orgaan moet de komende jaren toezien op financiële hervormingen die Nederland van Curaçao eist in ruil voor coronanoodsteun. Het akkoord werd in november getekend door de huidige demissionaire regering van Curaçao en demissionair staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken, CDA).

De nieuwe Curaçaose regering wil echter dat niet het COHO maar het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zich buigt over een hervormingsplan. Dat schreven de MFK en PNP eerder deze week al in een brief aan de parlementen van Nederland, Aruba en Sint Maarten. De partijen willen met Knops om tafel om hier afspraken over te maken.

Nieuwe onderhandelingen rond het COHO waren tijdens de verkiezingen afgelopen maand een speerpunt van MFK-leider Gilmar Pisas. Zijn partij werd beloond met 9 van de in totaal 21 zetels. De laatste keer dat een Curaçaose partij zoveel zetels haalde was ruim dertig jaar geleden. De christendemocratische PNP won vier zetels.