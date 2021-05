Geen verdere versoepelingen vanaf 11 mei

De betrokken bewindslieden zouden zondag op het Catshuis overleggen over de beoogde versoepelingen op 11 mei. Dit overleg is nu met een week verplaatst. Volgens de RVD schuiven de versoepelingen naar verwachting met een week op. Dit zou betekenen dat ze 18 mei ingaan.

Midden april presenteerde het demissionaire kabinet een stappenplan waarmee de samenleving kan worden heropend. Onder de voorwaarde dat het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten „duidelijk afneemt”, zou de tweede versoepelingsronde op 11 mei ingaan. Volgens de RVD ligt de druk op ziekenhuizen en IC-afdelingen momenteel echter te hoog om al verder te versoepelen. „We zien dat de cijfers over de piek heen raken, maar de daling is nog niet voldoende zichtbaar om de volgende stap van het openingsplan verantwoord te kunnen zetten.”

Een week geleden was India ook in het nieuws vanwege een dodelijke ziekenhuisbrand. Twaalf mensen werden toen gedood in een kliniek een buitenwijk van Mumbai. Ondertussen kampt het land momenteel met een van de zorgwekkendste coronabrandhaarden wereldwijd. Om uitbraken een halt toe te roepen, komen vanaf vandaag alle volwassenen in aanmerking voor een inenting, hoewel sommige staten worstelen met tekorten aan vaccinaties.

Bij een brand in een Indiaas ziekenhuis met coronapatiënten zijn vrijdag zeker achttien mensen, onder wie twee zorgmedewerkers, omgekomen. Dat melden internationale persbureaus. De brand ontstond rond middernacht op de intensive care van een ziekenhuis in de West-Indiase staat Gujarat. Volgens de politie is de vermoedelijke oorzaak kortsluiting. Premier Narendra Modi heeft enkele uren geleden via Twitter op de brand gereageerd en stelt dat hij „bedroefd is door het verlies van levens”.

‘Kabinet bestelde tegen advies in onnodig veel mondkapjes’

Het ministerie van Volksgezondheid heeft vorig jaar tegen het advies van professionele inkopers in extra mondkapjes en andere beschermingsmiddelen besteld, waardoor de voorraad onnodig is opgelopen tot 2,5 miljard stuks. Dat meldt de Volkskrant zaterdag. De spullen zijn maar beperkt houdbaar en moeten vermoedelijk gedeeltelijk worden vernietigd. Het ministerie bevestigt het overschot desgevraagd, maar kan niet direct zeggen of de bestellingen tegen eerdere adviezen zijn ingegaan.

Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH), dat bestaat uit professionele inkopers en samenwerkt met het ministerie, zou in juni vorig jaar al hebben gewaarschuwd dat extra bestellingen niet meer nodig zijn. Onder het motto better safe than sorry bestelde het ministerie desondanks bij. In totaal werd vorig jaar voor bijna 2 miljard euro aan onder meer mondkapjes, handschoenen en spatbrillen ingekocht. Slechts 15 procent daarvan zou tot nu toe zijn geleverd aan de zorg. Het ministerie kan dit percentage zaterdag niet direct bevestigen.

De mondkapjes hebben een houdbaarheid van enkele jaren. In april schreef demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg, VVD) in een Kamerbrief al wat er met het overschot moet gebeuren: een groot deel van de voorraad zal worden verkocht, een ander deel wordt geschonken aan andere landen. De minister stelde ook dat het onvermijdelijk is dat een gedeelte moet worden vernietigd, al wil ze dat „zoveel mogelijk voorkomen”. Het ministerie zegt zaterdag dat het nog niet duidelijk is hoe groot dit gedeelte is.