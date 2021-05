AZ blijft derde na winst tegen RKC, Vitesse vierde na overwinning op PEC

AZ blijft op de derde plaats staan in de Eredivisie. De club kwam in de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk zaterdagavond al vrij vlot achter, maar won alsnog met 1-3. RKC speelde de laatste twintig minuten met een man minder na een rode kaart voor Sylla Sow. Vitesse won eveneens zaterdagavond op de valreep van PEC Zwolle. De club leek even punten te verspelen, maar in de extra tijd kopte invaller Idrissa Touré Vitesse thuis alsnog naar de overwinning: 2-1.

AZ behoudt vier punten voorsprong op nummer vier Vitesse. Na 31 wedstrijden heeft AZ 64 punten en Vitesse 60. De nummer drie mag de voorronden van de Europa League in en de nummer vier plaatst zich voor de voorronden van de nieuwe Conference League. AZ hoopt ook nog op de tweede plaats, goed voor een plek in de voorronden van de Champions League. De huidige nummer twee, PSV, heeft drie verliespunten minder dan AZ en ook een beter doelsaldo. PSV ontvangt zondag sc Heerenveen.

Vitesse kon na twee remises op rij en een verloren bekerfinale tegen Ajax een zege goed gebruiken. De nummer vier blijft daardoor rivaal Feyenoord op enige afstand houden. Het verschil is nu vijf punten. Feyenoord speelt zondag bij ADO Den Haag. De nummers vijf tot en met acht moeten in de play-offs gaan strijden om het laatste ticket voor de Conference League.

Rode kaart en afgekeurde goal

AZ-huurling Thijs Oosting bracht het tegen degradatie knokkende RKC in de 17de minuut op voorsprong na een steekpass van Richard van der Venne. Oosting stiftte de bal in het doel. De voorsprong was niet van lange duur. Calvin Stengs zette Albert Gudmundsson vrij voor de keeper en de IJslander maakte het na een individuele actie af.

Na rust was AZ beter. Spits Myron Boadu maakte in de 63ste minuut de 1-2. RKC moest vanaf de 69ste minuut met een man minder verder na rood voor Sylla Sow, die liggend op de grond met zijn voet richting het gezicht van Timo Letschert trapte. Met een man meer maakte AZ nog één doelpunt. Stengs bepaalde in de 82ste minuut, na een assist van Gudmundsson, de eindstand op 1-3.

Bij Vitesse opende Armando Broja in de 27ste minuut de score. Na de pauze kwam hij snel weer tot scoren. De VAR keurde het doelpunt echter af wegens hands. Kort daarna kwam PEC Zwolle verrassend op gelijke hoogte. Jesper Drost knalde raak: 1-1. Daar leek het bij te blijven. Touré, die pas in de 86ste minuut inviel, besliste anders: 2-1. Het was zijn eerste Eredivisietreffer. (ANP)