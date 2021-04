Tientallen doden door verdrukking op religieus festival Israël

Bij een religieus festival in het noorden van Israël zijn in de nacht van donderdag op vrijdag 28 doden gevallen, nadat er paniek ontstond en mensen verdrukt raakten. Dat hebben hulpdiensten bekendgemaakt, meldt persbureau Reuters. Daarnaast worden nog tientallen mensen behandeld voor verwondingen, waarvan een deel ernstig verwond zijn geraakt.

Tienduizenden mensen hadden zich verzameld bij de graftombe van een schriftgeleerde uit de tweede eeuw, voor het jaarlijkse religieuze festival Lag Ba’Omer dat populair is onder ultraorthodoxe joden. Op het festival, waarbij vreugdevuren worden ontstoken, ontstond laat op de avond paniek om nog onbekende redenen. Mensen zijn onder andere uitgegleden op trappen en gestikt nadat zij in de verdrukking raakten.

Politie en het leger hebben de locatie afgezet terwijl gewonden en bezoekers worden geëvacueerd. Daarbij zijn zeker zes helikopters ingezet. Doordat duizenden mensen tegelijk probeerden hun familie te bereiken, viel het mobiele telefoonnetwerk ook uit. Premier Benjamin Netanyahu spreekt van een „enorme ramp” en zei te bidden voor het welzijn van hen die gewond zijn geraakt.

Eerste grote festival

De Israëlische krant Haaretz, die spreekt van minstens 38 doden, schrijft dat door de drukte hulpdiensten moeite hadden om gewonden te bereiken. Onder de dodelijke slachtoffers zouden volgens ooggetuigen ook kinderen zijn.

Het was het eerste grote religieuze festival in Israël dat weer was toegestaan sinds de uitbraak van het coronavirus. Doordat een groot deel van de bevolking intussen is gevaccineerd heeft de Israëlische regering veel coronamaatregelen geschrapt.