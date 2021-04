Zeker 14 doden bij explosie in Afghanistan

Bij een aanslag in de oostelijke provincie Logar in Afghanistan zijn vrijdagavond minstens 14 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt, zo meldt persbureau AFP. Volgens persbureau Reuters zijn er zelfs 30 dodelijke slachtoffers.

In de plaats Pul-e Alam ontplofte in de buurt van het huis van een hooggeplaatste overheidsfunctionaris en een hostel een zware autobom. Onder de slachtoffers zouden veel middelbare scholieren zijn. Meer dan zestig gewonden zouden inmiddels al zijn overgebracht naar een ziekenhuis, melden lokale autoriteiten aan Reuters. Gevreesd wordt dat er nog tientallen gewonden onder het puin van een ingestort gebouw liggen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist.

Zaterdag beginnen de Verenigde Staten met de terugtrekking van troepen uit Afghanistan. In het land zijn nu nog tussen de 2.500 tot 3.500 Amerikaanse soldaten gestationeerd. Op 11 september, precies twintig jaar na de aanslagen op het World Trade Center in New York, moeten alle Amerikaanse militairen het land verlaten hebben.

