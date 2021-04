We moeten slechte Russische grappen serieus nemen

Terwijl de spanning tussen Rusland en de buurlanden om te snijden was, introduceerde minister Sergej Lavrov van Buitenlandse Zaken de drieletter-diplomatie. Kort nadat bekend was geworden dat Tsjechië achttien Russische diplomaten de deur had gewezen omdat Russische geheime diensten in 2014 dodelijke sabotageacties in Moravië zouden hebben gepleegd – net als Bulgarije deze week – en Estland, Letland en Litouwen vervolgens ook zulke maatregelen hadden genomen, twitterde Lavrovs gezant in Belarus, Jevgeni Loekjanov: “#smalldipenergy or #smalldickenergy — the choice is yours” (kleine dip energie of kleine lul energie – de keuze is aan u).

Deze woordkeus is een doorbraak. Tot nu toe beperkten Russische diplomaten zich tot hautain sarcasme. De ambassade in Den Haag twitterde bijvoorbeeld graag jij-bakken. Zoals: „Het is nog maar de vraag of Rusland – in het licht van de zaak Skripal – niet beschuldigd wordt van wat Kroon uithaalde” (24 maart 2018, over het geweldsincident met majoor Kroon in Afghanistan).

In Belarus zijn de zeden kennelijk losser. Dat is geen detail. In het diplomatieke vocabulaire is schuttingtaal ongepast. Dat een Russische diplomaat nu ineens de schaamte voorbij is, roept daarom de vraag op: hoe serieus moet je deze nieuwe diplomatie nemen? Het antwoord is: serieus. De grappenmakerij van Lavrovs ondergeschikten past namelijk in het bredere patroon dat het Kremlin zich voorbereidt op een nieuwe Koude Oorlog.

Vorige week werd bekend dat president Poetin gaat werken met een lijst van ‘onvriendelijke landen’. Dat is een novum. Tot nu toe sprak hij eufemistisch over ‘partners’. Die zwarte lijst is meer dan symbolisch. Zo mogen ambassades van onvriendelijke landen in Rusland geen lokaal personeel meer in dienst nemen. Zonder chauffeurs, portiers, schoonmakers en beleidsmedewerkers wordt hun dagelijkse functioneren nog net niet onmogelijk.

De lijst is niet officieel bekend gemaakt, maar via de staatsmedia wel officieus. Estland, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië, Oekraïne, Australië, Canada, Verenigde Staten en Verenigd Koninkrijk worden binnenkort tot onvriendelijke landen gebombardeerd.

Over deze rangorde is nagedacht. Diplomatieke spanningen met deze tien zijn niet zo duur. De grootste handelspartners van Rusland uit het westerse kamp (Duitsland en Nederland) staan er bijvoorbeeld niet op, dankzij respectievelijk ondanks Nordstream 2 en MH17. Maar gratis is het ook niet. Amerika, Engeland, Polen en Oekraïne staan keurig in de top-15 van de belangrijkste Russische handelspartner. En de Baltische landen mogen dan pikkies zijn, ze zijn kennelijk belangrijk genoeg om op één lijn met Amerika te worden behandeld.

Verdere escalatie is niet uitgesloten. Volgens Lavrov zal de lijst geen stuk „dood papier” zijn maar van tijd tot tijd worden aangepast. Onvriendelijke staten kunnen worden geschrapt, landen die vijandig worden kunnen er op worden gezet.

Dit is geen kroegpraat à la ‘dikke lul, drie bier’. Over de bredere betekenis van de lijst laat de minister geen misverstand bestaan. De wereld is weer in de greep van een Koude Oorlog, die erger is dan de vorige. Tijdens de vorige „liepen de spanningen hoog op, maar er was sprake van wederzijds begrip. Dat ontbreekt nu”, aldus Lavrov. Dat laatste klopt, zo hebben ook zijn eigen ondergeschikten in Minsk bewezen.

Oost-Europa-expert Hubert Smeets werkt bij kenniscentrum Raam op Rusland. Hij schrijft om de week met redacteur geopolitiek Michel Kerres over de kantelende wereldorde.