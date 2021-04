Wat zat er in die 17de-eeuwse wolkenpartijen?

Begin deze week was de hemel heel even weer net zo blauw als in de lente van het vorige jaar. Maar de lange reeks diepblauwe hemels van maart en april 2020 heeft zich niet herhaald. Het bleef overwegend grauw en koud.

Afgezien van een bepaald type luchtcirculatie, waar niets bijzonders mee was, heeft het KNMI het fabelachtige blauw toegeschreven aan een ongewone luchtzuiverheid samenhangend met weggevallen vliegtuig- en autoverkeer. Minder vocht en stof. Nu de machinerie weer op gang komt staat wel vast dat we voorlopig geen diepblauwe luchten meer te zien krijgen.

Waren de hemels in de zeventiende eeuw, als de wind in de goede hoek stond, soms net zo diepblauw als we ze hier vorig jaar zagen? Die vraag rees toen een coronamoede huisgenoot een indringend betoog begon over zeventiende-eeuwse landschapsschilders die altijd zulke mooie wolkenpartijen boven hun mooie landschappen zetten. Hoe schoon was de lucht eigenlijk tussen 1650 en 1700? Zeker schoner dan in de negentiende eeuw met zijn woeste inzet van steenkool. Maar ook schoner dan tegenwoordig? Het valt op dat Van Goyen, Van Ruysdael, Van Ruisdael en Cuyp nooit onbewolkte hemels schilderden.

Tegels, kalk, zeep

Waaruit bestonden de vervuilende emissies aan het eind van de zeventiende eeuw, dat is in feite de vraag. Was het vooral houtrook? Dat ligt voor de hand als je aanneemt dat de Nederlander zijn huis met houtvuur verwarmde. Daar kwam dan de uitstoot bij van allerlei energie-intensieve industriële activiteiten, zoals de fabricage van bakstenen, tegels en dakpannen, vlakglas, kalk en zeep. Denk ook aan suikerraffinaderijen, brouwerijen en distilleerderijen en aan de metallurgische industrie. In de Achterhoek had je de ijzergieterijen en in het westen werden klokken en kanonnen uit brons gegoten. Op kleinere schaal werkten de smeden, kaarsenmakers, lood- en tinnegieters en wie er nog meer zijn opgenomen in de Spiegel van Het Menselyk Bedryf.

Maar het was niet hout maar turf dat domineerde in de laat zeventiende-eeuwse brandstofinzet, ook waar het woningverwarming betrof. Zó dominant en omvangrijk was de Nederlandse inzet van turf dat de Wageningse onderzoeker J.W. de Zeeuw, die de turfproductie voor het eerst serieus kwantificeerde, rond 1978 tot de conclusie kwam dat de Gouden Eeuw uit turf geboren was. Het werd het startpunt voor academische beschouwingen en berekeningen die je gerust het turfdispuut kunt noemen. De Amerikaanse economisch-historicus Richard Unger betoogde in 1984 dat De Zeeuw wel een factor vijf te hoog was uitgekomen. De Wageningse onderzoeker Michiel Gerding die de kwantificering van de turfwinning in 1995 aanzienlijk uitbreidde gaf in zijn berekeningen Unger gelijk maar boog zijn conclusies toch om in de richting van die van De Zeeuw, zoals de Utrechtse economisch-historicus Jan Luiten van Zanden in 1997 geërgerd vaststelde. Van Zanden bekritiseerde de conclusies (‘onmogelijke bochten’) maar toonde waardering voor het rekenwerk. Anderzijds had de Amsterdamse historisch-geograaf Guus Borger in 1997 geen goed woord over voor het rekenwerk (‘volstrekt corrupt’). Gerding zou een verkeerd gebruik hebben gemaakt van de rekeneenheid turfton, in feite een volumemaat (200 liter). Hij woog bijna 50 kg.

Ook al steenkolen

Het is hierdoor dat de buitenstaander niet zomaar durft vaststellen hoe groot rond 1650-1700 het aandeel turf in de nationale energiebalans was (vaak ook ontbreken gegevens zoals de calorische waarde van turf). Het maakt weinig uit, het aandeel turf was groot, het kwam misschien wel boven de 90 procent. Toch werden er volgens Richard Unger in de zeventiende eeuw ook al veel steenkolen verstookt, vooral in de industriële ondernemingen van de grote steden. Ze kwamen uit Engeland en Schotland en ook wel uit de buurt van Luik. In 1710 werd 25.000 ton Engelse kool aangevoerd.

Over houtskool lees je niet veel in deze context, terwijl Nederland van oudsher juist veel kolenbranderijen had en houtskool onmisbaar was in de metallurgische industrie en in de productie van buskruit. Ook de smid was in zijn smederij op houtskool aangewezen tot hij later cokes (ontgaste steenkolen) kon gebruiken. Misschien werd houtskool opgenomen in de post ‘hout’.

Hoe het zij: in de tijd dat de landschapsschilders hun landschappen schilderden werd in Nederland voornamelijk turf verstookt, met daarnaast kleinere hoeveelheden hout en steenkolen. Wat dit voor de luchtverontreiniging betekende is niet zomaar duidelijk maar er is ten minste één aanwijzing dat de inzet van steenkolen een gruwelijke vervuiling teweeg bracht. In 1609 werd het een brouwer in Haarlem verboden nog langer steenkolen onder zijn ketels te branden omdat het linnengoed van de Haarlemse burgers er zelfs binnenshuis zwart van werd. Zo’n vaart liep het niet met het stoken van hout maar ook dat heeft, zoals bekend, een slechte naam. En of turf – half verteerde plantenresten – heel veel schoner brandde valt te betwijfelen. Op Jacob van Ruisdaels Gezicht op Amsterdam (1665-1670) zie je boven veel Amsterdamse woningen grijze rookwolken hangen. Dat moet wel turfrook zijn. De blauwe luchten van 2020 zag je in de zeventiende eeuw misschien alleen op het platteland, als er geen houtskoolbrander in de buurt zat.