VVD’er Hans van Baalen (60) overleden

VVD-politicus Hans van Baalen is na een kort ziekbed op zestigjarige leeftijd overleden. Dat heeft een woordvoerder van zijn familie vrijdag gezegd tegen persbureau ANP. De voormalig Europarlementariër leed aan kanker.

Van Baalen was van 1999 tot 2002 en van 2003 tot 2009 VVD-Kamerlid. Daarna verruilde hij die functie voor een plek in het Europees Parlement, waarbij hij twee keer VVD-lijsttrekker was bij de Europese verkiezingen. In zowel de Kamer als het Europees parlement, waar hij tot 2019 volksvertegenwoordiger was, hield hij zich met name bezig met buitenlandse zaken en defensie. Sinds eind 2015 was Van Baalen bovendien partijvoorzitter van de ALDE (Partij van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa), waarbij de VVD namens Nederland is aangesloten.

Begin 2014 reisde Van Baalen in zijn rol als Europarlementariër af naar de Oekraïense hoofdstad Kiev. Daar sprak hij betogers samen met zijn partijleider Guy Verhofstadt bemoedigend toe tijdens de Maidan-protesten in Oekraïne. Tijdens een reeks aan gewelddadige bijeenkomsten streden tienduizenden anti-regeringsbetogers voor meer integratie in de Europese Unie en het aftreden van toenmalig president Viktor Janoekovitsj. Uitkijkend op een massa demonstranten scandeerde Van Baalen onder meer „we laten jullie niet in de steek, we blijven jullie steunen!”

Het optreden van de Europarlementariërs viel niet overal in goede aarde. Critici verweten hen dat ze de spanningen tussen Oekraïne en Rusland op scherp hadden gezet. Van Baalen zei ondanks de kritiek geen spijt te hebben van zijn uitspraken.

Onderscheidingen

De afgelopen twintig jaar werd zijn werk als volksvertegenwoordiger veelvuldig onderscheiden in binnen- en buitenland. In 2009 kreeg Van Baalen van de Indonesische buitenlandminister Hassan Wirajuda de zogeheten Bintang Mahaputera Utama, een erkenning voor zijn „uitstekende verdienste voor Indonesië en het Indonesische volk”. Ook vanuit onder meer Polen, Oekraïne en Duitsland werd hij onderscheiden. In eigen land werd Van Baalen eind vorig jaar benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn jarenlange rol als parlementariër in Europa en Nederland.