Voor het eerst spreken Thaise jongeren zich uit tegen de koning

Op straat klampen fans de studente aan om haar een hart onder de riem te steken. De één geeft zomaar een T-shirt, de ander komt aanzetten met een zakje Thaise snacks, net vers gekocht bij een straatstalletje. Allemaal willen ze met Mind op de foto en dan steken ze drie vingers in de lucht: het gebaar voor verzet uit de sciencefiction-reeks The Hunger Games, dat jongeren in heel Zuidoost-Azië nu gebruiken als teken tegen onderdrukking en voor democratisering.

Patsaravalee Tanakitvibulpon, bijnaam Mind, blijft tegen iedereen vriendelijk en geduldig en steekt ook steeds drie vingers op. Mind (25) studeert civiele techniek in de Thaise hoofdstad Bangkok en ze is één van de weinige leiders van de protestbeweging die nog niet is gearresteerd voor het ter discussie stellen van de rol van de monarchie in Thailand. Ook zij heeft drie aanklachten wegens majesteitsschennis tegen zich lopen, maar ze blijft zich uitspreken: „Ik heb me er mentaal op voorbereid dat ik op een dag mogelijk ook in de cel beland.”

Recordstraffen wegens majesteitsschennis De afgelopen maanden zijn in Thailand recordstraffen opgelegd wegens lèse-majesté, majesteitsschennis. In januari kreeg een ambtenaar 87 jaar celstraf opgelegd voor het delen van een bericht op sociale media dat als kritisch werd gezien. Haar straf werd gehalveerd tot 43,5 jaar omdat ze schuld bekende. Artikel 112 uit het wetboek van strafrecht schrijft drie tot vijftien jaar celstraf voor het beledigen of belasteren van de koning voor, maar de telasteleggingen zijn stapelbaar. Er zitten nu achttien demonstranten vast in afwachting van hun proces, de meesten sinds begin dit jaar. Afgelopen week werden twee activisten op borgtocht vrijgelaten, maar bij anderen werd hun verzoek voor vrijlating afgewezen. Twee studentenleiders zijn al weken in hongerstaking en hun toestand verslechtert, waarschuwden hun advocaten donderdag. Hun zaken zouden in mei voor de rechter komen.

De afgelopen maanden heeft de Thaise regering tientallen studenten, politici en activisten aangeklaagd wegens majesteitsschennis. Sommigen kregen net als Mind dubbele tenlasteleggingen, wat betekent dat de veroordelingen kunnen oplopen tot tientallen jaren celstraf. Aanleiding voor het stijgende aantal rechtszaken is een unieke ontwikkeling in de geschiedenis van Thailand: jongeren spreken zich uit over de rol van het Thaise koningshuis in hun samenleving. En dat doen ze niet thuis, onder familie of vrienden op gedempte toon, zoals voorheen gebeurde, maar op een podium en in een microfoon.

Toch zul je Mind niet horen over de gekke fratsen van koning Maha Vajiralongkorn, of Rama X, die in 2016 zijn overleden vader Bhumibol opvolgde. Niet over die beruchte poedel die hij tot maarschalk liet benoemen, niet over zijn naar verluidt grote schare minnaressen en zijn reputatie als playboy, niet over zijn gewoonte om in een kort topje rond te wandelen of te fietsen.

Mind begint wél over de feitelijke, aantoonbare verschuivingen binnen het Thaise overheidsapparaat sinds de troonwisseling. Koning Rama X plaatste twee militaire eenheden rechtstreeks onder zijn eigen gezag. En hij zette een nieuwe constructie op voor de financiën van het koningshuis: hij heeft nu directe zeggenschap over naar schatting tientallen miljarden dollars aan onroerend goed en investeringen van de Thaise kroon. Mind: „Als bevolking moeten wij hier publiekelijk een gesprek over kunnen voeren of we dit soort zaken wenselijk vinden. Daar wil ik voor strijden.”

In oktober vorig jaar was het Mind die bij de Duitse ambassade in Bangkok vroeg om onderzoek naar de vraag hoe vaak de Thaise koning zich eigenlijk op Duits grondgebied bevond. De demonstranten wilden weten of Rama X Thailand vanuit zijn Duitse villa regeerde. Zoiets is verboden volgens de Duitse wet. Het leidde tot vragen in de Duitse Bondsdag – de koning vloog stilletjes terug naar Thailand en bleef daar tot nu toe. Voorzover bekend.

Nu liggen er plannen om zijn paleis in Bangkok uit te breiden en doet Rama X af en toe aan pr voor zichzelf. Meestal vergezelt zijn tweede vrouw hem, officieel is ze zijn gemalin – een functie die het Thaise koningshuis voor het eerst in decennia weer in gebruik heeft gesteld. Dan vegen ze de vloeren van een gevangenis, bezoeken ze een tempel of zwaaien naar opgetrommelde groepjes loyale monarchisten. En Mind? Zij wordt vervolgd vanwege haar rol in die demonstratie bij de Duitse ambassade.

Grote willekeur

Natuurlijk hebben de demonstraties en de kritiek op de monarchie met de troonswissel van 2016 te maken, zegt Yingcheep Atchanont van de Thaise mensenrechtenorganisatie iLaw. Hij denkt even na. „Hoe leg ik dit uit zonder het risico op vervolging? De vorige koning was heel sociaal betrokken en creëerde een sterke cultuur rond het koningshuis. Maar die cultuur was verbonden aan de persoon, niet aan het instituut.” Jongeren hebben de gloriedagen van de oude koning Bhumibol, waarin hij veel door het land reisde, niet meegemaakt, hij was jarenlang ziek voor hij overleed. „In het eerste jaar van koning Rama X zagen mensen dat hij niet in het land was. Hij was nooit bij ceremonies of andere activiteiten aanwezig, zoals zijn vader. En de politieke rol van zijn paleis zet mensen aan het denken.”

Studenten aan de universiteit boycotten eindceremonies waarbij iemand van het koninklijk huis het diploma overhandigt

Yingcheep Atchanont wijst ook op de grote willekeur waarmee de overheid het wetsartikel 112 inroept, dat majesteitsschennis strafbaar stelt. „Drie jaar lang werd artikel 112 helemaal niet gebruikt en nu ineens juist veel vaker dan vroeger. Het is verwarrend, we weten niet wanneer we wel of niet vrijuit kunnen spreken.” In vier maanden tijd registreerde iLaw 67 nieuwe artikel-112-zaken.

Wie op borgtocht vrij mag en wie vast moet blijven zitten, lijkt willekeurig. Zoals Atchanont zegt: „We weten niet waar de grens ligt van wel of niet in voorarrest moeten.” Bij zittingen mogen vaak geen familie of vrienden aanwezig zijn, advocaten mogen niet met hun cliënten overleggen. Ook de uitspraken komen schimmig tot stand: „Rechters werken in een atmosfeer van angst. De vonnissen zijn niet echt van rechters die de zaak behandelen. Ze worden aangepast door senior-rechters wier namen niet in het vonnis staan.” Het wekt de suggestie van politieke invloed, beaamt hij.

De tientallen rechtszaken hebben, in combinatie met hardhandig optreden van de politie en twee besmettingsgolven van het coronavirus, het momentum van de jonge demonstranten grondig verstoord. Waar eind vorig jaar verspreid over het land tienduizenden jongeren de straat op gingen om verandering te eisen, zijn dat er nu hooguit honderden, soms enkele duizenden. „We dachten dat het glazen plafond versplinterd was, dat we voortaan vrijuit over de monarchie konden spreken. Maar nu zitten de meeste leiders vast en zijn er weinigen meer die dat nog durven”, zegt Atchanont.

Het reorganiseren van hun verzet kost tijd. En daar komt bij dat de demonstranten het onderling niet eens zijn over hun prioriteiten. Naast de hervorming van het koningshuis eisen ze dat premier Prayuth Chan-ocha opstapt en dat er een nieuwe grondwet komt, omdat de huidige door het leger is geschreven. Maar waar te beginnen: bij Prayuth, de grondwet of de koning? Allerlei groepen vinden allemaal net iets anders. Op een willekeurige zaterdag houden drie verschillende clubs demonstraties rond het Democratiemonument in Bangkok, maar alle drie trekken ze maar enkele tientallen mensen.

Minder respect voor koningshuis

Reorganiseren, daar kan miljardair en oppositiepoliticus Thanathorn Juangroongruangkit over meepraten. De regering zit hem dwars en liet zijn populaire Future Forward Party vorig jaar ontbinden, maar hij geeft niet op en is nu de Progressive Movement begonnen. Thanathorn houdt het aantal rechtszaken tegen hem niet meer bij, vertelt hij na afloop van een handtekeningenbijeenkomst om wetsartikel 112 te laten aanpassen. „Ik geloof dat er nu tien zaken lopen. Te veel, in elk geval.” Begin dit jaar kwam daar ook een vervolging voor majesteitsschennis bij: Thanathorn gaf in een Facebook-livesessie kritiek op de vaccinstrategie van de overheid, die hij te veel vond leunen op een bedrijf in eigendom van de kroon.

Het wegsmelten van respect voor het koningshuis in de maatschappij ziet hij om zich heen gebeuren. „Toen ik klein was en naar de bioscoop ging, stond iedereen op bij het koninklijke volkslied vooraf. Nu doet maar de helft van de bezoekers dat, misschien nog minder.” Ander voorbeeld: studenten aan de universiteit die hun eindceremonie boycotten, waar iemand van het koninklijk huis hun het diploma overhandigt. Technologische ontwikkelingen spelen mee, zegt Thanatorn, Thai lezen mee wat er in internationale media over hun koning geschreven wordt: „De overheid kan de informatievoorzieningen niet meer controleren zoals dat vroeger kon, met maar een paar tv-zenders en geen internet.”

De overheid, het „establishment”, zoals Thanathorn zegt, voelt zich heel oncomfortabel bij openlijke kritiek op de monarchie. „Ze weten niet hoe ze ermee moeten omgaan, dus doen ze maar wat ze gewend zijn: onderdrukken. Crush.” Hij slaat met een vuist in zijn andere hand. Een oplossing voor de lange termijn is zulke repressie niet, denkt hij, omdat de beweging naar meer openheid al volop gaande is. „Hoe harder de overheid dit probeert te onderdrukken, hoe kwader mensen zullen worden. Die woede gaat er opnieuw uitkomen, het wachten is op het juiste moment.”