‘Vol is vol, zeggen we wel eens, maar dat is niet waar’

Jo van Bussel was vroeger IC-verpleegkundige en geeft nu leiding aan honderd intensivecareverpleegkundigen in Den Bosch. Elke dag is het passen en meten. De afdeling heeft 22 bedden open en nog één bed vrij. Dat zijn 34 verpleegkundigen-diensten in 24 uur. Hij heeft vorige week iedereen moeten vragen z’n meivakantie af te zeggen of te verkorten.

Het werk op een intensive care is zwaar, zegt Van Bussel, en het gaat altijd door. Er is geen speling, geen ruimte om even iets anders te doen. Op geen enkele verpleegafdeling overigens. Het rooster moet drie keer per dag, acht uur achtereen, worden gevuld. Met hoog gekwalificeerd personeel. Dat weet wanneer je de patiënt meer zuurstof moet geven of minder. Wanneer je iemand op zijn buik moet draaien of op zijn rug. Wanneer de cijfertjes op alle apparatuur op naderend onheil wijzen.

De verpleegkundige controleert voortdurend alles: het bewustzijn, de hartfunctie en de beademing. Of de darmen goed werken, of iemand plast. Er moet bloed worden afgenomen ter controle, medicijnen worden gegeven, vocht en voeding.

Het ziekteverzuim is normaal gesproken laag op deze afdeling: 2,5 à 3 procent. Nu is het 4,8 procent. In sommige ziekenhuizen wel 10 tot 20 procent.

Ook hier zijn afgelopen jaar tal van verpleegkundigen ingestort, vertelt Van Bussel. „De één kreeg spanningen thuis omdat haar partner zijn werk verloor door de lockdown. De ander raakte in een echtscheiding. Sommigen hadden last van het werk zelf: 30 procent van de Covid-patiënten verliet de afdeling niet levend. „Dat kan je als verpleegkundige enorm aangrijpen.”

Hij probeert, samen met medisch hoofd Peter de Jager, nu te voorkomen dat verpleegkundigen overbelast raken. En om ze lange tijd te behouden. Ze hebben een hele reeks maatregelen bedacht, waarvan de meeste binnen de cao vallen, maar eerder eigenlijk niet werden toegepast. De Jager: „We zijn in Nederland niet scheutig met preventieve zorg voor het personeel, maar we doen van alles om ze achteraf te laten reïntegreren. Ik zou zeggen: iets meer van te voren doen. Anders redden we het op de lange termijn niet.”

Powernap

Ten eerste moeten verpleegkundigen buiten de schooltijden op vakantie kunnen, zegt Van Bussel. „We hebben een brief opgesteld voor de school met daarin het verzoek of de kinderen buiten de vaste vakanties om vrij kunnen krijgen.” De kosten voor een afgezegde vakantie betaalt het ziekenhuis.

Mensen die extra werken om anderen te ontzien, krijgen 21 dagen extra vrij. Die kunnen ze onbeperkt opnemen, later, zodat er geen stuwmeer ontstaat van vrije uren. De Jager heeft het plan, als het ooit weer rustiger wordt in het ziekenhuis, om verpleegkundigen soms doorbetaald thuis te laten zitten – maar wel op afroep beschikbaar.

Er is ook een bureau dat medewerkers helpt die door de lockdown in financiële problemen zijn gekomen, bijvoorbeeld doordat hun partner zijn of haar inkomen verloor. Een persoonlijke gratificatie gaat voortaan met een persoonlijk briefje naar de medewerker. Kosten voor een psycholoog worden vergoed en iedereen mag per dienst een powernap van 20 minuten houden in een speciale stoel.