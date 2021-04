Typisch Nederland: Mijlpalen worden nogal opgeblazen

Jan Dirk van der Burg is Fotograaf des Vaderlands. Maandelijks maakt hij een beeldverslag van Nederland. Bekijk ook de vorige aflevering van Typisch Nederland

De oorsprong van poppencultuur bij het Abraham- en Sarah-jubileum is volgens de legende begonnen bij prins Bernard die in 1961 van de banketbakker een pop kreeg aangeboden voor zijn vijftigste verjaardag. Toch maar even het Meertens Instituut gebeld, het kenniscentrum voor Nederlandse volkscultuur.

Daar bleek antropoloog Irene Stengs als onderzoeker van rituelen en populaire cultuur dit fenomeen ook altijd te fotograferen. „Van prins Bernhard weet ik het niet zeker, het is in ieder geval een fenomeen uit de laat twintigste eeuw. Het staat in een bredere ontwikkeling; het wegvallen van de viering van naamdagen en de opkomst van de uitbundige viering van kroonjaren, wat uitmondt in een létterlijke uitvergroting van het belangrijkste jubileum. Heb je de opblaaslul ook al gezien? Dat is weer een verschuiving richting de Amerikaanse over the hill party.”

Ik had hem inderdaad gesignaleerd. Ook gezien: een halve Abraham of Sara bij 25 jaar, met een doorgezaagde pop. Bij geboortevieringen zien we ook al een opblaasooievaar of baby van 3 meter hoog. De enige mijlpaal die nog niet met opblaasmarkering gepaard gaat in Nederland is de dood. Maar misschien moeten we de uitvaartbranche niet op ideeën brengen.