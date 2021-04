Rusland reageert op sancties met inreisverbod voor acht Europeanen

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft vrijdag sancties opgelegd aan acht Europese ambtenaren. De acht mogen Rusland niet langer in. De reisverboden zijn een reactie op eerdere sancties die zijn opgelegd vanuit de EU.

In maart legde de EU sancties op aan vier hooggeplaatste veiligheidsfunctionarissen uit Rusland vanwege hun rol in de vervolging van Kremlin-criticus Aleksej Navalny. Het viertal kreeg een reisverbod en hun tegoeden in de EU werden bevroren. Tegelijkertijd legden de VS ook sancties op aan hooggeplaatste Russen.

Volgens het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de sancties die vrijdag werden afgekondigd een vergelding voor de Europese sancties. „De Europese Unie zet haar beleid voort van eenzijdige onwettige beperkende maatregelen tegen Russische burgers en organisaties. Alleen al in maart van 2021 zijn zes Russen onderworpen aan illegale EU-beperkingen,” schrijft het ministerie in een verklaring. „Dergelijke acties van de Europese Unie laten er geen twijfel over bestaan dat het hun ware doel is om de ontwikkeling van ons land koste wat het kost aan banden te leggen”. Ook spreekt het ministerie van „anti-Russische hysterie”.

De meest prominente EU-ambtenaar op de lijst is David Sassoli, voorzitter van het Europees Parlement. Daarnaast staat de Tsjechische vice-voorzitter van de Europese Commissie Věra Jourová op de lijst. Ook ambtenaren uit Frankrijk, Duitsland en de Baltische staten staan op de lijst. De Zweedse Asa Scott, die ook op de lijst staat, was onderdeel van het onderzoek naar de vergiftiging van Navalny.