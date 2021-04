Redactie AT5 zegt vertrouwen in directie op na ontslag adjuct-hoofdredacteur

De redactie van de Amsterdamse stadszender AT5 heeft vrijdag het vertrouwen in de directie opgezegd, naar aanleiding van het ontslag van adjunct-hoofdredacteur Hélène Pronk vorige week. Dat blijkt uit een brief die door de redactie is verstuurd aan AT5-directeur Alphons Martens en die in handen is van NRC. Er zou sinds het ontslag sprake zijn van „grote onrust op de redactie”, „veel collega’s [voelen] zich onveilig” en de redactie is in „feite stuurloos”, schrijft de redactieraad. „De rust moet terug in het bedrijf en dat kan wat ons betreft alleen maar met een nieuwe directie”, zo staat in de brief, die door 35 van de 38 redactieleden van de zender is ondertekend.

Pronk was 25 jaar bij AT5 in dienst, sinds 2016 als adjunct-hoofdredacteur. De facto was ze de laatste vier jaar hoofdredacteur, want zo lang is die functie bij de Amsterdamse omroep al vacant. Pronk verstuurde afgelopen vrijdag zelf een mail aan de redactie waarin ze meldde door „een verschil in inzicht” de zender te moeten verlaten. Tussen Pronk en de directie van AT5 zou een conflict zijn ontstaan, waar de directie geen mededelingen over wil doen. Ook Pronk mag over haar ontslag geen mededelingen doen, zij is door haar vertrekregeling gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

‘Absoluut dieptepunt’

De ondernemingsraad van Publieke Omroep Amsterdam, het moederbedrijf van AT5, stuurde vrijdag ook een brief aan de directie, waarin wordt benadrukt dat het op de redactie van de stadszender „onrustig” is. Ook deze brief is in handen van NRC. Enkele dagen na het ontslag van Pronk werd op de redactie een „activiteitenplan” gepresenteerd, waarvan de inhoud volgens de ondernemingsraad voor „extra onrust” heeft gezorgd.

De medewerkers zouden niet geraadpleegd zijn over het plan, terwijl er volgens de brief van de redactieraad „alarmerende zaken staan voor het personeel, zowel voor freelancers, collega’s met een tijdelijk contract als voor die met een vast contract”. Ook zou het plan al in werking zijn getreden. De OR schrijft dat mede door dit plan het vertrouwen in de directie tot een „absoluut dieptepunt” is gedaald.

Martens laat in een reactie aan de Amsterdamse krant Het Parool weten „begrip te hebben voor de emoties”. Hij zegt „verder in gesprek” te willen met de redactie en niet van plan te zijn om op te stappen. Afgelopen maandag riepen prominente oud-medewerkers van AT5 in een brief op om het ontslag van Pronk te heroverwegen.

