Raad van State: Nederlanderschap zes Syriëgangers terecht afgenomen

Het Nederlanderschap van zes Syriëgangers is de afgelopen jaren terecht ingetrokken. Dat heeft de Raad van State vrijdag geoordeeld. Sinds een wetswijziging in 2017 kan de Nederlandse nationaliteit worden afgenomen als iemand zich aansluit bij een terroristische organisatie - een „zeer zware maatregel”, aldus de Raad van State.

Drie van de zes betreffende uitreizigers zijn in Nederland bij verstek veroordeeld voor deelname aan een terroristische organisatie. Hoewel de andere drie niet voor dat feit zijn veroordeeld, is uit informatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst gebleken dat zij wel degelijk gelieerd waren aan een terroristische organisatie. Het kabinet ontnam daarom tussen 2017 en 2019 hun Nederlandse nationaliteit. Dat besluit was terecht, oordeelt de hoogste bestuursrechter nu.

Sinds 2017 kunnen uitreizigers hun Nederlanderschap verliezen ongeacht of ze al strafrechtelijk zijn veroordeeld. De maatregel mag alleen worden opgelegd bij burgers die zich in of ná dat jaar bij een terreurorganisatie hebben aangesloten en dus niet met terugwerkende kracht. Veiligheidsexperts uitten in 2019 in NRC kritiek op de wetswijziging. Het intrekken van iemands nationaliteit werkt volgens hen radicalisering in de hand en vermindert het zicht op een (veroordeelde) terrorist.

Discriminatie

Ook de racisme-rapporteur toonde zich sceptisch en stelde dat het afpakken van het Nederlanderschap een vorm van discriminatie is tegen Nederlanders met een dubbele nationaliteit. Deze maatregel kan namelijk niet worden opgelegd aan burgers met uitsluitend een Nederlandse nationaliteit - dat zou hen stateloos maken. Ondanks de kritiek wilde demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) de optie behouden om uitreizigers hun Nederlanderschap te ontnemen.

Een van de Syriëgangers wiens Nederlanderschap de afgelopen jaren is ontnomen, is een Haagse man met een Marokkaanse moeder en een Nederlandse vader. Hij reisde in mei 2013 af naar Syrië, waar hij zich aansloot bij IS of Jabhat al-Nusra. Ruim een jaar nam de man deel aan „de gewapende jihadstrijd” en speelde hij volgens de Raad van State een „faciliterende rol in deze strijd en bij de uitreis van andere Haagse jongeren naar Syrië”. Ook heeft hij zich schuldig gemaakt aan het „verspreiden van opruiende berichten en afbeeldingen”, waarmee hij „indirect heeft opgeroepen tot het plegen van aanslagen in Nederland”. Hij werd bij versterk veroordeeld tot zes jaar celstraf.