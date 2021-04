Oud-uitgever Oscar van Gelderen start management voor kunstenaars en auteurs

Een management voor schrijvers en kunstenaars, dat is wat oud-uitgever Oscar van Gelderen gaat beginnen. Toen hij eind november na een conflict met onmiddellijke ingang wegging bij de door hem in 2007 opgerichte uitgeverij Lebowski, was dat voor velen een opmerkelijk besluit. De vraag was waarom hij opstapte, en wat hij vervolgens zou gaan doen. Over de reden van zijn vertrek indertijd wil Van Gelderen nog steeds niets kwijt, wel over wat hij gaat doen.

Deze vrijdag gaat zijn website online en wordt duidelijk dat hij auteurs en kunstenaars gaat begeleiden, maar ook gaat samenwerken met Nederlandse en buitenlandse literaire agenten zoals William Morris Endeavor, en met uitgeverijen en galeries. „Als uitgever liep ik vaak tegen beperkingen van het vak aan: je begeleidt een auteur bij het uitgeven van zijn boek, terwijl er zo veel meer kan; het boek bewerken tot een scenario bij voorbeeld, of – bij non-fictie – een bijbehorende documentaire initiëren. Ik heb altijd al een zwak voor dubbeltalenten gehad, of eigenlijk: multitalenten. Die breedte en diepte ga ik nu in. Als iemand straks komt en zegt: ik schrijf alleen kwatrijnen, dan kan ik daar weinig mee.”

Het viel hem op dat kunstenaars, anders dan acteurs, muzikanten en schrijvers, vaak niemand hebben die hen begeleidt. Dat wil hij aanbieden met het management dat zijn naam draagt. Auteur Roxane van Iperen en beeldend kunstenaar Raquel van Haver zijn enkele van de namen met wie hij gaat werken. Twintig auteurs en tien beeldend kunstenaars hebben zich inmiddels al bij hem aangesloten. Daarbij zal hij vanuit zowel Amsterdam als Antwerpen werken.

In feite keert Van Gelderen terug naar wat bij vroegere uitgeverijen veel gebruikelijker was: het begeleiden van een auteur in wat hij of zij doet in de volle breedte.

Querido-directeur Reinold Kuipers (van 1960 tot 1979) was een goed voorbeeld. Het maakte hem niet uit of auteurs schreven, muziek maakten of tentoonstellingen organiseerden, hij begeleidde en ondersteunde ze. „Wanneer de verknooptheid tussen verschillende soorten kunst ongedaan is gemaakt, weet ik niet precies”, aldus Van Gelderen. „Het was vroeger veel gebruikelijker dat je op verschillende fronten werkte: Lucebert, Armando, Cremer om er enkele te noemen. Ik denk dat we daar weer een beetje naar terug moeten. Iemand die Peter Terrin leest, wil ook vast graag weten dat hij een goeie fotograaf is. Er is honger naar cultuur in het algemeen.”