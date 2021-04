De winkels waren weer open. Ik naar het winkelhart van Krommenie, twee kinderen in de bak van de fiets. Een warm onthaal bij de Blokker, we kenden het echtpaar nog uit Wormer. Klantvriendelijk tot op het bot.

Tja, wat kocht ik?

Bellenblaas, een plastic bal en stoepkrijt. Allemaal zaken waar ik het internet niet voor op zou zijn gegaan.

Uitwisseling van niets bij de kassa.

„Fijn dat we weer open kunnen.”

„Fijn dat u weer open bent.”

„Heel fijn dat u gekomen bent.”

Dan de Etos ernaast, nooit dicht geweest.

Lucie van Roosmalen (5) en Leah van Roosmalen (4) begonnen meteen aan een rooftocht, op zoek naar snoepbakken die er sinds de verschrikkelijke pandemie niet meer staan. Ik erachteraan, beschamende sleeptocht terug naar de kassa. De kassière, gemeen gevoel voor humor: „Vindt u het fijn dat u weer mag winkelen?”

We sloten af in de boekhandel, waar we de enigen waren.

„Voor m’n gevoel is het wel druk”, zei een verkoopster die vanuit een ander filiaal was ingevlogen omdat voor veel vaste krachten de heropening van de winkels toch nog als een verrassing was gekomen. Ze wist weinig van boeken.

„Er zijn geen nieuwe boeken uitgekomen”, zei ze beslist. „De branche heeft de klok stilgezet tijdens de pandemie. Alles komt nu.”

Ik informeerde voor de vorm naar een boek van Marcel van Roosmalen dat tijdens de pandemie was verschenen, maar ook dat moest volgens haar nog verschijnen. In mijn hoofd vochten kleinheid en eergevoel een bittere strijd, ik kon niet meer communiceren.

„Moet ik het voor u reserveren? Dat boek?”

„Nee, doet u geen moeite”, hoorde ik mezelf zeggen.

Ik ging naar huis met twee gummen en een boek vol historische kaarten, waar Maarten van Rossem op de achterflap nogal enthousiast over deed.

Halverwege zag ik dat Leah van Roosmalen een kleurboek had meegenomen.

Ik pakte het af, we draaiden om.

„Bent u er nou al weer?” vroeg de medewerker van de boekhandel.

Typisch voor deze streek, dacht ik later, de klant is er eerder een last dan een lust.

„We hadden deze per ongeluk meegenomen”, zei ik terwijl ik een eenhoornkleurboek op de toonbank legde.

Er werd niet op gereageerd.

„Is het voor uzelf, of is het een cadeautje?”

