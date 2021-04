Muntopera brengt ‘The Turn of the Screw’ in huiveringwekkende regie

Hooggesloten jurken, hoge kasten, lange schaduwen, grauwe en grijsblauwe tinten: alles ademt beklemming in de kameropera The Turn of the Screw van Benjamin Britten. De nieuwe productie van de Brusselse Munt ging donderdag online in première, sober en effectief gefilmd, en is nog een week te zien.

The Turn of the Screw, naar het gelijknamige verhaal van Henry James, gaat over schuld en onschuld, waarheid en macht. Een gouvernante (sterke Sally Matthews) krijgt in een gothic landhuis twee kinderen onder haar hoede, de vroegwijze Miles en Flora (knap vertolkt door de jonge Henri de Beauffort en Katharina Bierweiler). Wanneer de kinderen in de ban blijken van de geesten van dode bedienden verliest de gouvernante haar greep op de werkelijkheid. Of gaan de kinderen juist ten onder aan betutteling en prestatiedruk?

Een sluitende oplossing voor het mysterie blijft uit, zonder dat het vaag wordt. Regisseur Andrea Breth toonde het drama juist akelig concreet: de scènes tussen de geest Peter Quint (een excellerende Julian Hubbard) en de jonge Miles waren huiveringwekkend. De lijkbleke perverseling Quint, half Beethoven half The Joker, behield daarbij een macabere aantrekkingskracht, terwijl Miles moederziel alleen en steeds zwakker aan hem was uitgeleverd.

Brittens spaarzaam geïnstrumenteerde muziek is ongemeen rijk en divers – van vrolijke intermezzo’s tot sinistere speeldoosjes en het twaalftoonsthema dat hij door de hele partituur schroeft. Bovenal is zij steeds ráák. Het ensemble van De Munt speelde onder de jonge dirigent Ben Glassberg strak en met solistische brille. Zo kleurde de muziek haarscherp het gamma van emoties, waarbij de cast over de hele linie goed zong en acteerde.

De regie zat vol absurdistische details: vreemde proporties, dubbelgangers, gemaskerde figuranten en overal glurende mannen met gleufhoeden. De schitterende belichting van Alexander Koppelmann, variërend van kaarslicht tot blacklight, poetste een naargeestige dreiging in het statige Victoriaanse decor. De subtiele changementen verliepen steeds in een vloeiende beweging, zodat de schroef zonder hapering werd aangedraaid – in een wurggreep om je strot.

Opera The Turn of the Screw van Britten door De Munt. Muzikale leiding: Ben Glassberg. Regie: Andrea Breth. Gezien: 29/4 online op demunt.be Te zien t/m 6/5. ●●●●●