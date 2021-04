Moet Rutte wel weg?

Ik was erg blij dat ik donderdag niet namens VVD of CDA het woord hoefde te voeren in de Tweede Kamer tijdens het debat over de vrijgegeven notulen van de ministerraad. Daar viel weinig eer te behalen. Hoe houd je premier Rutte de hand boven het hoofd terwijl je geacht wordt hem zwaar te kritiseren? Sophie Hermans (VVD) kwam er niet uit en hoopte vooral op „uitgebreide reflectie” door het kabinet zelf. Anne Kuik (CDA) was zeer bezorgd voor haar collega Omtzigt, die ziek thuis zat, maar ze wilde geen antwoord geven op de vraag of hij misschien ook ziek was geworden door het gesensibiliseer van zijn partijbazen De Jonge en Hoekstra.

Deze vrouwen waren politiek nog te onervaren om de voorspelbare hoon van vooral Geert Wilders te beantwoorden met adequate spot. Jammer, want Wilders bakte ze weer bijzonder bruin. „Politieke maffiabende”, schold hij naar het kabinetsvak. „Verraders” waren het, „incompetente” lieden, „egoïsten” en „narcisten” ook. „Van mij mogen ze allemaal achter de tralies.” Dat laatste heeft hij van Trump gepikt, die altijd Hillary Clinton in de bajes wilde hebben.

Je zou willen dat bij zo’n gelegenheid een of ander collega-Kamerlid Wilders voorhoudt dat hijzelf niet anders doet dan in het gevlij komen van politieke maffiosi als Poetin en Orbán. Heeft hij al eens zijn steun uitgesproken voor Navalny, die vermoord dreigt te worden door de Kremlin-killer? Liever is Wilders begaan met het lot van Omtzigt, niet omdat hij zo op hem gesteld is, maar omdat hij hem als kanonnenvoer kan gebruiken in zijn oorlog tegen het kabinet.

Hoogleraar Rob de Wijk beschreef het vorig jaar treffend in een column in Trouw: „Wilders en Baudet hangen een uiterst rechtse nationaal-conservatieve ideologie aan die door Poetin wordt geïnspireerd. Beiden lijken soms op de paarden van Troje die rechtstreeks door het Kremlin worden aangestuurd.”

De manier waarop Rutte en zijn ministers lastige Kamerleden probeerden te temmen, valt niet te vergoelijken, maar wel relevant is de vraag: is er veel nieuws onder de zon? Petra de Koning liet in haar politieke column in NRC zien dat premier Balkenende al in 2003 zijn afkeuring uitte over het dwarsliggende CDA-Kamerlid Rendert Algra. Die deed iets wat niet was „afgesproken”. Het was zijn politieke „doodvonnis”.

Een terugkerende vraag: moet Rutte premier blijven? Nee, vond historicus Maria Grever donderdag in NRC. „Het is staatsrechtelijk ongepast als een premier commentaar uitoefent op het functioneren van Kamerleden als controlerende macht. Kritiek op de scheidsrechter betekent een rode kaart. Het wordt tijd dat Rutte nu eindelijk die rode kaart krijgt.”

Nee, vond op dezelfde dag in de Volkskrant ook Wilfred Scholten, politicoloog en biograaf van Lodewijk Asscher. Hij noemde de beslissing van Asscher om af te treden verstandig. De toeslagenaffaire zou hem immers blijven achtervolgen, zoals ze nog steeds Rutte, Hoekstra en Kaag achtervolgt. Het wantrouwen dat volgens Scholten het Binnenhof al enkele weken lam legt, kreeg er door de notulen „een dimensie bij. De kabinetsformatie lijkt nu een onoplosbare puzzel te worden”.

Weg met Rutte en zijn politieke generatie dus? Is dat zinvol? Noem mij de namen van hun eventuele opvolgers en u hoort nog van mij.