Minder dan helft gedupeerden Toeslagenaffaire krijgt voor 1 mei compensatie

Elfduizend gedupeerden van de Toeslagenaffaire krijgen nog voor de deadline van zaterdag 1 mei 30.000 euro compensatie voor de geleden schade. Dat zei staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën, D66), die belast is met het toeslagendossier, donderdag tijdens een Kamerdebat. Daarmee wordt vooralsnog minder dan de helft van de 25.600 mensen die zich voor 15 februari aanmeldden gecompenseerd.

Een „grote groep ouders” die zich heeft aangemeld, zou geen recht hebben op het compensatiebedrag, zei Van Huffelen in het debat op donderdag. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die geen kinderen blijken te hebben en daardoor geen recht hadden op kinderopvangtoeslag. Of om mensen die volgens Van Huffelen terecht geld moesten terugbetalen omdat zij meer loon verdienden dan verwacht of omdat zij minder uren kinderopvang nodig hadden. Ouders ontvangen de toeslag als maandelijks voorschot van de Belastingdienst. Achteraf wordt vastgesteld of zij recht hadden op het (volledige) bedrag of geld moeten terugbetalen.

Een aantal gedupeerde ouders heeft de Belastingdienst nog niet kunnen bereiken, aldus Van Huffelen. Daarnaast krijgen vierhonderd slachtoffers de 30.000 euro later (rond 12 mei) uitbetaald. Die vertraging komt door een fout van de Belastingdienst, waardoor deze ouders ten onrechte te horen kregen dat zij geen recht hadden op compensatie. De fout wordt nu hersteld. Aan het eind van het debat eiste de Tweede Kamer dat de slachtoffers van het toeslagenschandaal „nu echt op één moeten worden gezet”.

Eind december beloofde Van Huffelen dat alle in deze affaire getroffen gezinnen binnen vier maanden 30.000 euro op hun bankrekening zouden krijgen, ongeacht de financiële schade die ze hebben geleden. Middels een „lichte toets” wordt gekeken of ouders recht hebben op compensatie. Aanleiding waren vernietigende conclusies uit een parlementair onderzoek naar misstanden rond de kinderopvangtoeslag. Daaruit bleek dat vele duizenden ouders door „spijkerharde” wetgeving jarenlang ten onrechte zijn aangemerkt als fraudeur.