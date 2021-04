Koudste maand april sinds 1986

April was een koude maand. Gemiddeld kwam de temperatuur uit op 6,7 graden. Dat is fors kouder dan het gemiddelde sinds de temperatuurmetingen worden uitgevoerd, dat staat op 9,9 graden. Sinds 1986 is het in april gemiddeld niet meer zo koud geweest als afgelopen maand. Dat melden Weerplaza en Weeronline donderdag.

In de afgelopen jaren was de lentemaand juist redelijk zacht, met gemiddeld 11 of 12 graden. Dit jaar kende april ook geen officiële warme dag. Daarvoor moet er minstens 20 graden gemeten worden in De Bilt. Wel was het een relatief zonnige en droge maand.

April was door de lage temperaturen een slechte maand voor zomerplanten en fruitbomen. De bloesem die eind maart door de warme dagen al uitliep, werd door de sneeuw aan het begin van april en door de nachtvorst weer beschadigd. Ook in andere landen viel de temperatuur de afgelopen 30 dagen lager uit. In Frankrijk zorgde dit onder meer voor een slechtere fruitoogst, wat weer kan leiden tot een mager wijnjaar.

Dat het sinds 1986 niet meer zo koud is geweest in april, betekent niet meteen iets voor het klimaat. Het klimaat is de gemiddelde weertoestand gemeten over dertig jaar en daarin is nog steeds een verschuiving te zien: in de jaren tachtig had een normale april de gemiddelde temperatuur van 8 graden, inmiddels is dat dus 9,9 graden. Warmterecords komen vaker voor. Zo was 2020 nog het warmste jaar ooit gemeten, een gedeelde eerste plek met 2016, en met 2019 direct op de tweede plaats.

Lees hier wat weerrecords betekenen voor klimaatverandering: 38 graden boven de poolcirkel, meer orkanen dan ooit. In 2020 sneuvelden vele weerrecords