‘KNVB weigert deelname aan boycot sociale media voor racisme’

De Nederlandse voetbalbond KNVB doet niet mee aan een internationale sociale mediaboycot tegen discriminatie dit weekend. Eerder op vrijdag liet een woordvoerder van de bond aan de NOS weten dat een boycot „uit het niets” zou komen omdat Nederland geen voorgeschiedenis heeft met racisme-incidenten zoals bijvoorbeeld Engeland dat heeft.

In dat land doen alle professionele voetbalclubs en verschillende andere sportbonden vanaf vrijdag mee aan een boycot van sociale media, die tot maandagnacht duurt. Naast de Britse clubs doet ook de Europese voetbalbond UEFA, de wereldvoetbalbond FIFA en teams uit de Formule 1-wereld mee aan de boycot. Reden achter de boycot is het verbale geweld waar atleten op sociale mediaplatforms mee te maken krijgen. Volgens de initiatiefnemers achter de boycot doen platforms als Twitter en Facebook te weinig aan de vaak racistische of discriminerende berichten.

Hoewel de KNVB tegen de NOS zegt ook last te hebben van dergelijke berichten, zegt de bond geen reden te zien om mee te doen aan de boycot. „We hebben recent het beleid ook aangescherpt om discriminerende reacties van onze kanalen te verwijderen. Het wordt sinds enige tijd ook besproken met onze partners”, zei een woordvoerder. De bond zal binnenkort met Facebook om de tafel gaan om het probleem te bespreken. Opvallend genoeg doet de Nederlandse sportkoepel NOC*NSF wel mee met aan de boycot.

De commissie Mijnals, die in het leven is geroepen bij de KNVB om racisme en discriminatie aan te kaarten en inclusiviteit te promoten, had de voetbalbond opgeroepen wel mee te doen aan de boycot. Humberto Tan, voorzitter van de commissie, zegt tegen de NOS dat de KNVB „in een grot” leeft. „We zitten in de week van Mendes Moreira, Den Bosch-Excelsior. We hebben een incident gehad met Kallon, die bij MVV-Cambuur racistisch is bejegend. We hebben een foto gehad met spelers van Oranje, van de KNVB, met superveel racistische reacties eronder. En dat de voetbalbond zegt: die voorgeschiedenis kennen wij niet? Dan ben je onderdeel van het probleem”, zegt Tan tegen de zender.

In de commissie zitten naast Tan onder anderen oud-internationals Ruud Gullit en Daphe Koster, burgemeester Ahmed Marcouch en sportgeleerde Marjan Olfers. Eerder zei de commissie al zich niet serieus genomen te voelen door de KNVB, toen de commissie bij de benoeming van een nieuwe bondscoach om advies gevraagd werd. De commissie gaf aan dat er gesprekken met gekleurde kandidaten gevoerd moesten worden, maar daarop kwam geen reactie van de voetbalbond.

