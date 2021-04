Industrieconcern VDL doet bod op elektronicaproducent Neways

Industrieconglomeraat VDL heeft een overnamebod gedaan op het beursgenoteerde elektronicabedrijf Neways. Dat hebben de twee Brabantse bedrijven vrijdagochtend bekendgemaakt. Neways en VDL gaan in gesprek over het bod, dat 12,50 euro per aandeel betreft, bijna twee euro boven de koers van donderdagavond.

Neways (2.700 werknemers) levert onder meer elektronische systemen aan chipmachinefabrikant ASML en aan de auto-industrie. VDL, het industrieconcern van de familie Van der Leegte, bezit op dit moment al voor 27,4 procent aan aandelen in Neways. Het bedrijf zegt de overname te willen doen om „gezamenlijk een sterkere positie te verkrijgen en daarmee een gezonde toekomst voor Neways [...] te waarborgen”.

Neways, opgericht in 1969 en ooit een van de eerste elektronicatoeleveranciers van Philips, heeft een paar moeizame jaren achter de rug. Het bedrijf kende in 2019 en 2020 wisselende resultaten als gevolg van een grote afhankelijkheid van de wispelturige auto-industrie. Vorig jaar bleef onder de streep een verlies over van 4 miljoen euro, op een omzet van bijna een half miljard. Topman Eric Stodel, sinds vijftien maanden de hoogste man, zei eerder deze maand in het Eindhovens Dagblad dat Neways een achterstand ten opzichte van concurrenten heeft in te halen. Begin dit jaar schrapte hij 350 banen.

Volgens VDL heeft het „huidige management” goede stappen gezet, maar kan „tegelijkertijd” een overname voor beide partijen „meerwaarde” bieden. Daarbij wijst het familiebedrijf op het feit dat beide bedrijven in veel dezelfde sectoren actief zijn. Een andere grote aandeelhouder van Neways, de investeringsmaatschappij van de Brabantse vastgoedondernemer Frank Zweegers (28,14 procent van de aandelen), is volgens VDL al akkoord met verkoop van het belang.

VDL (15.000 werknemers) groeide de afgelopen decennia door tientallen overnames uit tot een van de grootste bedrijven van Nederland, maar die van Neways zou qua werkgelegenheid de grootste deal zijn tot nu toe. Bij de overname van de Limburgse autofabriek Nedcar in 2012 werkten hier zo’n 1.500 mensen (inmiddels zijn dat er ruim 5.000).