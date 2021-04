Indonesische krijgsmacht bewijst laatste eer aan bemanning gezonken onderzeeër

Met een ceremonie hebben nabestaanden en de Indonesische krijgsmacht vrijdag een laatste eer bewezen aan de 53 bemanningsleden van een duikboot die vorige week zonk in de zee bij Bali. In een video van CNN Indonesia is te zien hoe familieleden en collega’s bloemen in zee gooien. Indonesië wil de 44 jaar oude KRI Nanggala 402 bergen. Daarvoor is de hulp nodig van een Chinees marineschip, omdat wrakstukken van de duikboot op ongeveer 800 meter diepte liggen.

Tijdens een torpedo-oefening ten noorden van Bali verloor de onderzeeër vorige week woensdag contact met de marineleiding. De duikboot kwam niet meer boven water. Van vorige week woensdag tot zondag werd er gezocht. Uiteindelijk is het wrak van het vermiste vaartuig op zondag gevonden door de krijgsmacht. Er was toen al weinig hoop op overlevenden; er zou tot uiterlijk zaterdagochtend voldoende zuurstof aan boord zijn. De Indonesische marine laat weten dat de onderzeeër direct op woensdag al zonk tot zo’n 600 of 700 meter, veel dieper dan de maximale 200 meter, waardoor de waterdruk heviger was dan de boot aankon. Waarom de KRI Nanggala 402 zo diep zonk, is onduidelijk.

Het vaartuig is gebouwd in Duitsland in 1977 en werd in 1981 door Indonesië in gebruik genomen. De Indonesische president Joko Widodo ontmoette donderdag de familieleden van de overleden bemanningsleden en bood hun persoonlijk zijn condoleances aan.