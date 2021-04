‘Het had mij veiliger geleken met 7.500 mensen in de Arena in plaats van erbuiten’

Hij zou zijn achterban kunnen oproepen om zondag niét naar het stadion te komen. Maar dat kan juist averechts werken, denkt Fabian Nagtzaam, directeur van Ajax’ officiële supportersvereniging. „Femke Halsema riep ook op om op Koningsdag niet naar Amsterdam te gaan. Nou, je hebt de taferelen gezien. Nederlanders en autoriteit … Wij hebben gezegd: het is je eigen verantwoordelijkheid als je hierheen gaat om te feesten.”

Nog geen uur geleden op deze donderdag las Nagtzaam dat bij de komende speelronde in de Eredivisie geen publiek welkom is. Vorig weekend zaten er bij wijze van test wel toeschouwers op de tribune, zij het een beperkt aantal, maar het kabinet heeft besloten dat de pilot met toegangstests in de Eredivisie eenmalig is geweest. Wanneer Ajax niet verliest van nummer zestien FC Emmen, zal de kampioensschaal in een lege Johan Cruijff Arena worden uitgereikt.

Tot spijt van de supportersvereniging. „We hebben heel lang begrip voor het kabinet getoond”, zegt Nagtzaam. „En als je ziet hoeveel er al op zorgmedewerkers afkomt, dan willen wij hen niet nog meer belasten. Maar ik kan het onze achterban bijna niet meer uitleggen. De ene week gooien ze het eindelijk weer open, de volgende blijft alles weer dicht. Mij had het veiliger geleken met 7.500 mensen in de Arena in plaats van erbuiten. Ajax heeft, voor zover ik heb begrepen, nog aangeboden alle tests te betalen.”

120.000 leden

Nagtzaam zit aan een lange vergadertafel in een onopvallend kantoor in de schaduw van de Johan Cruijff Arena, boven een Aziatische wok en de Decathlon. Naast hem staat een geknutselde miniatuurversie van de Arena. Een deur verder ligt het afgezette hoofd van de pluchen clubmascotte Lucky. Er is ook een Bobby Haarms Zaal, vernoemd naar ‘de goede beul’, zoals de bijnaam van de beroemde, in 2009 overleden hersteltrainer luidt. „Een van de grootste Ajacieden, en dan heeft hij als speler niet eens de grote prijzen gewonnen”, zegt Nagtzaam.

Op de wand achter hem prijken covers van Ajax Life, het supportersmagazine dat maandelijks in heel Nederland wordt bezorgd. Supportersvereniging Ajax telt ruim 120.000 betalende leden. Minder dan de ANWB, de Consumentenbond, vakbond FNV en Vereniging Eigen Huis, meer dan de politieke partijen. Van de leden woont zo’n vijftien procent in Amsterdam. In Noord-Brabant heeft de fanclub ruim 15.000 leden, meer dan die van PSV.

Er werken twaalf man op kantoor. „Dat dit mijn baan is, begrijpen mensen soms niet”, zegt Nagtzaam, voormalig directeur van MKB-Amsterdam. „Maar we zijn te groot om op vrijwilligers te draaien.” Over fans in andere delen van het land zegt hij: „Alle Ajacieden zijn mij even lief. Of ze nu in Limburg voor de tv zitten of in Groningen via Teletekst meekijken. Met de pretentie dat je een grotere fan bent omdat je in Amsterdam woont, heb ik niks.”

Fabian Nagtzaam Foto Roger Cremers

‘Aaibare waakhond’

Hoewel onafhankelijk, ook financieel, kan de supportersvereniging niet zonder Ajax. Medewerking is nodig om te bestaan, al was het maar voor spelersinterviews in het blad. Ajax’ vorige directeur, Dolf Collee, overwoog in 2016 de banden door te snijden. De voormalige ABN Amro-bankier wilde dat Ajax de supportersvereniging in eigen beheer zou nemen. Scheelde weerstand. En het leek financieel aantrekkelijk, wat niet zo bleek te zijn.

Ajax heeft baat bij een „aaibare waakhond”, zoals Nagtzaam zijn organisatie omschrijft. De club krijgt een spiegel voorgehouden. Doet de club er bijvoorbeeld goed aan dat de officiële Ajax-podcast Engelstalig is? Past weliswaar bij de internationale ambities, maar volgens Nagtzaam luistert er echt geen supporter naar.

Ander terugkerend thema: open trainingen. Dat zijn er met twee tot drie per seizoen te weinig, vindt de supportersvereniging. Minimaal elke schoolvakantie één, is Edwin van der Sar al meermaals voorgehouden. Maar hoewel de algemeen directeur van Ajax is begaan met de fans, hij stond in 2019 tussen ze in het uitvak bij Lille, is het de hoofdtrainer die zoiets bepaalt.

Er was een tijd dat supporters makkelijk in de buurt van hun helden konden komen. Nagtzaam skipte er als student colleges voor. Ging hij even bij De Meer naar een training van Louis van Gaal kijken. Stond er dertig man, een enkeling met een Kodak op zak. „In het smartphonetijdperk wil Ajax de spelers beschermen, dat snap ik. maar wij blijven het belang van aanraakbaarheid benadrukken. Kinderen zijn je supporters van de toekomst.”

Raar seizoen

Een raar seizoen was het wel, zonder publiek in het stadion. Het dwong de supportersvereniging tot nieuwe initiatieven. Geen sfeeracties of feestavonden, maar een online escaperoom in de Arena, een eigen podcast en online evenementen rond wedstrijden, waarbij 16.000 geïnteresseerden inschakelden, meer dan er bij een normaal evenement uitgenodigd hadden kunnen worden.

De 35ste landstitel? Het juichen op afstand zal de euforie er niet minder om maken, benadrukt Nagtzaam. Zeker nu na de bekerwinst ‘de dubbel’ lonkt, voor de achtste keer in het 121-jarig bestaan van de club. Voldoende reden om een supportershart met trots te vervullen.