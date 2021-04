Het Baumdorf verzet zich tegen nóg een bruinkoolmijn

Op de tweede etage van de boomhut zitten twee jonge vrouwen ontspannen op een matras, met hun rug tegen de planken wand. Boven hun hoofden hangt een keur aan boogzagen, aan een wand tegenover hangen meerdere boormachines. Een verdieping lager pruttelt een ketel op een hout gestookt fornuis. Een vrouw van rond de twintig biedt een stuk zelfgebakken brood aan. De kroon van de boom deint in de aprilwind, de planken van het boomhuis scharnieren krakend in en uit elkaar.

Het Baumdorf in het bos van Keyenberg ontstond in september vorig jaar, en bestaat nu uit vijf nogal geavanceerde huisjes hoog in de bomen. Op enkele honderden meters afstand van het bos strekt bruinkoolgroeve Garzweiler 2 zich uit, die volgens de plannen van energieonderneming RWE ook het dorp Keyenberg op den duur zal verzwelgen. Volgens een recent besluit van de regering van Noordrijn-Westfalen zal dat pas in 2026 zijn, in plaats van 2024. Maar het dorp zoals het was is niet meer te redden: van de oorspronkelijk circa 880 inwoners is het gros vertrokken, er wonen er nog ongeveer 250. De slager, de bloemist, de supermarkt, de kroeg en de Kindergarten zijn weg. Overal in het dorp zijn rolluiken neergelaten en ramen dichtgetimmerd. De kerk zal na de viering van de (laatste) eerste communie in de zomer worden ontwijd. En op de begraafplaats worden in deze aprilweek de stoffelijk overschotten uitgegraven en verplaatst naar het nieuwe Keyenberg een paar kilometer verderop.

Veel middenstand in Keyenberg is de afgelopen jaren gesloten.

Foto Chris Keulen De begraafplaats in het nieuwe dorp Keyenberg neu.

Foto Chris Keulen

Industrieschaamte

De vrouwen hebben zich in het bos ingekwartierd in de hoop de immense graafwielbaggers te kunnen weren. Hella, studente ecologie, is er sinds september bij. Anders dan de kou zou kunnen doen vermoeden – ook in april valt er nog sneeuw – is Hella niet verbeten over haar missie. „Als we het dorp kunnen redden, komt de bruinkool misschien uit Polen of Rusland. We willen het dorp behouden, maar ook ons leven veranderen.” Vandaar dat Hella en gelijkgezinden nieuwe, antikapitalistische levensvormen in het bos uitproberen. Hella komt uit het noordelijker gelegen Ruhrgebied – of dat haar blik heeft gevormd? „Daar raakte ik wel doordrongen van een soort industrieschaamte, ja. De groeves maken me sprakeloos. Als je bedenkt: hier was ooit ook bos? Hier stonden ooit dorpen?”

Het bomendorp is het kleurrijkste en misschien ook het levendigste deel van het dorp Keyenberg. In het dorpje zelf – op oude kaarten komt de naam voor het eerst voor in de negende eeuw, de fundamenten van de kerk dateren van rond 1100 – staan voor de lege huizen overal volle puincontainers, een geste van RWE voor de verhuizende Keyenbergers. In een tuin in de hoofdstraat bloeien twee eeuwenoude magnoliabomen uitbundig, het huis is donker en verlaten.

Na een decenniadurende strijd werd in 2016 het vonnis over Keyenberg geveld: eind dat jaar kreeg het dorp de ‘Umsiedlungstatus’, de burgers kregen, onder een kabinet van sociaal-democraten en Groenen, de opdracht zich elders te vestigen. Susanne Jansen is met haar gezin een van de laatst overgebleven bewoners in Keyenberg, ze schenkt koffie aan de keukentafel. „Mijn schoonmoeder leverde al felle strijd in de jaren negentig. Velen in het dorp stemden destijds [bij de deelstaat verkiezingen in Noordrijn-Westfalen in 1995, red.] op Bärbel Höhn van de Groenen, die in het kabinet terecht kwam als minister van milieu. Maar ook dat leverde niets op.” In 2006 werd begonnen met de exploitatie van de dagbouw Garzweiler 2, die 48 vierkante kilometer zal omvatten.

Sinds 2017 zwaait Armin Laschet, net gekozen kandidaat-kanselier van de CDU/CSU, de scepter in Noordrijn-Westfalen. Zijn voornaamste concurrentie bij de aanstaande Bondsdagverkiezingen in september zijn de Groenen met lijsttrekker Annalena Baerbock. De Groenen, die sinds 2005 in de Bondsdag oppositie voeren, presenteren zich als de partij die een groene omwenteling teweeg zal brengen en de „status quo” zal doorbreken (Baerbock). Regeringsdeelname in deelstaten als Baden-Württemberg en, voorheen, Noordrijn-Westfalen, toont dat regerende Groenen zich ook tot industrieland Duitsland moeten verhouden en dat die ‘omwenteling’ in de praktijk voorlopig hooguit een vorm van bijsturen is.

Een straat in Keyenberg. In het dorp woonden vroeger ongeveer 880 mensen, nu zijn het er zo’n 250. Foto Chris Keulen Een van de vijf boomhuizen die activisten in het bos bij het dorp Keyenberg hebben gebouwd. Foto Chris Keulen Een verlaten Biergarten. Foto Chris Keulen

Nieuwe bruinkoolcentrale

Volgens de planning van de landelijke regering wordt tot 2038 bruinkool gewonnen in Duitsland. Na 2038 moeten de groeves vollopen met water en meren worden - ten zuiden van Garzweiler 2 zijn twee verdere groeves. Volgens minister van economie Andreas Pinkwart uit de regering Laschet hangen nu nog ongeveer 15.000 banen aan de dagbouw in Noordrijn-Westfalen. Vorig jaar werd nog een nieuwe bruinkoolcentrale opgeleverd nabij Dortmund. De vraag is nu of het energienet wel zolang bruinkool nodig heeft. In 2026 wordt dat opnieuw onderzocht; er bestaat een kleine kans dat, als er genoeg alternatieve energiebronnen zijn ontwikkeld, verdere bruinkoolwinning overbodig wordt en Keyenberg wellicht zelfs gespaard kan blijven.

Voor de familie Jansen maakt dat niets meer uit. Zij verhuizen eind van het jaar naar Keyenberg (neu), een boomloze verzameling bungalows op een winderige vlakte, waar de straatnamen dezelfde zijn als in het oude dorp, en verder niets. Met name het langdurige proces, zegt Jansen, trekt een wissel op de gemeenschap en op de mensen, zoals op haar schoonmoeder die sinds de jaren negentig protesteerde en twintig jaar later alsnog het ongewenste vonnis kreeg over het dorp waar ze 85 jaar woont. De dorpsgenoten die al in het Keyenberg (neu) wonen, willen niets meer met het oude dorp te maken hebben. Jansen: „Zij willen de blik naar voren richten. Ze komen hier niet meer, ze vinden het griezelig. En ja, er worden wat meer inbraken gepleegd in de leegstaande huizen; maar zolang ze mijn huis met rust laten kan me dat niets schelen.”

Ook de wijze waarop het energieconcern het dorp overneemt zorgt voor verdeeldheid, meent Jansen. Ieder huishouden moet individueel onderhandelen met RWE over de koopsom voor het huis. „Over geld praat men niet, dus de een weet niet wat de ander krijgt, en dat zaait achterdocht.” Als je iets te besteden hebt, legt Jansen uit, neem je zelf een taxateur in de arm; anders organiseert RWE er eentje voor je, die dan geheid op een lager bedrag uitkomt dan een onafhankelijke taxateur. En in de loop der jaren verweten de dorpelingen elkaar dat de een te snel opgaf, zich te makkelijk liet kopen, niet voldoende vocht voor het oude dorp, of juist dat de ander bleef hangen in het verleden.

De kinderboerderij in Keyenberg is nog in bedrijf. Foto Chris Keulen

Spookvorm

En ook de kerk ging het alleen om de Kohle, de poen, welteverstaan. Het lot van het eeuwenoude kerkgebouw is wat Jansen het meest aan het hart gaat: „Welk geciviliseerd land laat nu honderden jaren geschiedenis in een put verdwijnen?” Volgens haar wist het bisdom niet hoe snel het de handen van de kerk af moest trekken zodra het dorp de ‘hervestigingsstatus’ kreeg. De kerkelijke Kindergarten werd vrijwel direct gesloten, terwijl de gemeentelijke basisschool nog tot 2022 open is. Jansen: „Het instituut heeft zich in het geheel niet om de mensen bekommerd. Nul. En er zijn hier zoveel ouderen: nooit is er een priester gekomen om hen bij te staan.”

Er zijn nu nog een of twee dorpelingen die zich verzetten, volgens Jansen. De rest heeft zich neergelegd bij het lot van Keyenberg – en die willen haast liever ook dat het dorp nu maar verdwijnt, dan dat het in deze spookvorm blijft bestaan. „Het idee dat Keyenberg straks tóch overeind blijft, en dat er dan ándere mensen in de achtergelaten huizen gaan wonen, windt de mensen erg op. Iedereen is zo emotioneel.”

De oorspronkelijke bewoners hebben dan ook weinig op met de activisten in het bos aan de rand van het dorp. Jansen: „De stemming is: ‘wat willen ze hier? Ze komen hier niet eens vandaan, ze kennen het dorp niet.’” Hella, in het boomdorp: „Ik begrijp wel dat het pijnlijk is dat wij hier heen komen om iets te redden wat zij eigenlijk al hebben opgegeven.” Een vrouw die aan de bosrand woont, is welwillend: „Ik vind de meisjes leuk. Ik heb ze aangeboden om hier te slapen als het te koud wordt in de winter, ze hebben er nooit gebruik van gemaakt. Maar ze komen hier wel water halen. Ik wou dat ze eerder waren gekomen. Nu heb ik al verkocht.”